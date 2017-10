Faszination und Schrecken im Alpenkrieg

Der Ausstellung mit vielen optischen Anziehungspunkten ist anzumerken, dass Alexander Jordan viel Herzblut hineingesteckt hat, beschäftigte sich der Historiker doch schon in seiner Doktorarbeit mit dem Ersten Weltkrieg im Alpenraum. Der fast 300 Seiten starke und reich bebilderte Katalog zur Ausstellung wurde finanziell unter anderem unterstützt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst Baden-Württemberg. Er könnte zu einem Standardwerk über den zermürbenden Alpenkrieg vor 100 Jahren werden.

Den Stellenwert der WGM-Ausstellung unterstrich bei der Eröffnung der aus Wien angereiste Hofrat und Dozent an der österreichischen Landesverteidigungsakademie Erwin A. Schmidl. Er würdigte Jordans Kompetenz ganz besonders bei diesem Thema: einem Krieg in einer neuen Dimension mit Schauplätzen in Serbien, den Karpaten, den Vogesen und den Alpen. Vor einem Jahrhundert ist für den Kriegsschauplatz in 2000 bis 4000 Metern Höhe eine eigene Gebirgstruppe herausgebildet worden. Dazu sagte Erwin Schmidl: "Die Berge üben eine Faszination aus, aber auch die paradox-perverse Vorstellung, dass hier über Jahre gekämpft wurde." So seltsam es klinge, trotz allen Leids der Soldaten beim Alpenkampf sei der zivile Tourismus hierdurch entscheidend angeregt worden.

Bei seiner Einführung in die Ausstellung erläuterte Alexander Jordan die Präsentation in den fünf lebendig gestalteten Räumen: den Kriegsbeginn, die Entwicklung der deutschen Gebirgstruppe, den Kampf in der Isonzoschlacht, den Beitrag der Tragetiere und Logistik sowie die Präsentation von Exponaten wie Uniformen. Nachvollziehbare Augenzeugenberichte untermauern die Grausamkeit und Sinnlosigkeit von Kriegen. "Wir wollen den Blick für die furchtbaren Ereignisse an einem Kriegsschauplatz schärfen", fügte Alexander Jordan an. Durch das Schmelzen der Gletscher gebe das schwindende Eis regelmäßig neue Relikte des Kampfs der ursprünglich "Schneeschuhtruppe" genannten Einheiten frei.

Die Ausstellungseröffnung wurde bereichert durch den Besuch einer historischen Darstellungstruppe (DSM 1864-1918) mit Uniformen der südwestdeutschen Gebirgsjägertruppe.

Wie im Katalog nachzulesen ist, hat auch Rastatt einen Bezug zum Alpenkrieg: So durchliefen viele der kriegsgefangenen Italiener das Lager im Bereich der Bastion 20 und des Zeughauses der ehemaligen Festung Rastatt zwischen Kinkel- und Zeughausstraße. Der Besuch der Sonderausstellung im WGM, die bis 15. April 2018 zu sehen ist, ist ein Muss, führt sie doch authentisch die menschenmordende Dimension des Kriegs vor Augen.

Das Wehrgeschichtliche Museum ist täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt von 7,50 Euro berechtigt auch zur Teilnahme an einer Führung durch die historischen Prunkräume des Rastatter Schlosses.