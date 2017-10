Jetzt fehlen Kita-Plätze sogar im Dorf

Mehr Wohnungen und Häuser, Zuzug von Familien, steigende Geburtenzahlen: Die Dynamik in der Großen Kreisstadt führt dazu, dass im kommenden Jahr zusätzlich 139 Kita-Plätze für Kinder über drei Jahren sowie 40 Krippenplätze in Rastatt benötigt werden. Und ein Ende der Bedarfssteigerung, so die Prognose im Rathaus, ist nicht absehbar. Während die Knappheit bislang in erster Linie in der Kernstadt grassierte, sind jetzt auch die Stadtteile betroffen. Besonders angespannt ist die Lage in Wintersdorf. Momentan können 17 Kinder, davon fünf unter drei Jahren, trotz Rechtsanspruchs nicht aufgenommen werden. Die ohnehin schon angespannte Situation ist durch die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der alten Schule noch verschärft worden. Ausweichen können die Betroffenen auch nicht in die anderen Ried-Stadtteile. In Ottersdorf besteht laut Verwaltung ebenfalls ein Fehlbedarf; teilweise habe man Anfragen aus dem Stadtteil ablehnen müssen.

Erste Gegenmaßnahme: In St. Michael rücken alle zusammen, um zum 1. Januar 2018 eine zusätzliche Gruppe mit 21 Plätzen zu bilden. Die dadurch wegfallenden Nebenräume zur Arbeit in Kleingruppen sollen dann ersatzweise im angrenzenden Pfarrzentrum eingerichtet werden. Langfristig werde aber eine bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte "unumgänglich" sein, so die Verwaltung.

Andernorts wird ebenfalls bereits geplant. St. Raphael Plittersdorf soll "baldmöglichst" durch einen Neubau ersetzt werden; ein Erweiterungsbau in Ottersdorf ist bereits beschlossene Sache. In der Kernstadt sollen die evangelischen Kindertagesstätten Stockhorn und Friedrich Oberlin ausgebaut werden.