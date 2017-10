Dickster Zwetschgenbaum gesucht

Elchesheim-Illingen - Ohne ehrenamtliches Engagement würde es schwerer fallen, Streuobstbestände zu hegen und zu pflegen und die Kulturlandschaft offen zu halten. Das betonte Landrat Jürgen Bäuerle bei der Jahreshauptversammlung des Kreis-Obst- und Gartenbauverbands Rastatt/Bühl, die im Bürgerhaus "Alte Kirche" in Elchesheim-Illingen stattfand.

Bäuerle und Bürgermeister Rolf Spiegelhalder dankten deshalb den Mitgliedern der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Rastatt für ihre Arbeit. Besonders würdigte Bäuerle die Pflanz- und Pflegepatenschaften, die Baumschnitt-Schulungen sowie die speziellen Kurse für Frauen und Jugendliche, mit denen auch jüngere Jahrgänge für Streuobstwiesen begeistert werden können. Weiterhin ermunterte der Landrat die Mitglieder, sich in ihren Gemeinden für eine Beteiligung am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft 2018" einzusetzen und zu beteiligen.

In seinem umfangreichen Geschäftsbericht blickte Uwe Kimberger auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Es war unter anderem geprägt von Schnittkursen, Vortragsveranstaltungen, Arbeiten an einer neuen Satzung und einem neuen Internetauftritt.

"Wenn es wie in den vergangenen drei Jahren weitergeht und wir immer mit einer schwarzen Null den Haushalt abschließen können, bin ich zufrieden", betonte Kassierer Paul Hepperle. 98 Prozent der Einnahmen stammten von Mitgliedsbeiträgen, 63 Prozent davon müssen an den Landesverband abgeführt werden. "Die restlichen Mittel wurden beispielsweise für die Schnittkurse, den Streuobsttag, die Sortenerhaltung und die Verwaltung eingesetzt", fasste Hepperle zusammen.

Kein Haar in der Suppe fanden die Kassenprüfer Josefa Hofmann (Gaggenau-Sulzbach) und Michael Jüngling (Bischweier).

"Aus den Berichten konnten Sie entnehmen, so ein Gartenjahr kann ganz schön anstrengend sein", dankte der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Sax in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Ernst Kopp besonders Uwe Kimberger und Hannelore Dütsch-Weiß von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau im Landratsamt, die dem Verein "den Rücken freihalten und den gesamten schriftlichen Kram erledigen". Außerdem dankte er Martin Höss, der den neuen Internetauftritt präsentierte.

Über künftige Angebote informierte anschließend Kimberger: "Aktuell läuft eine kommunale Baumwarteausbildung. Die Schnittkurse im November und Dezember sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es beim Grün- und Landschaftspflegekurs im November sowie beim Obstbaulehrgang im Dezember." Ein Überblick über die weiteren Veranstaltungen 2018 liege in gedruckter Form aus. Zu den Höhepunkten des Programms zählen die Landesgartenschau in Lahr, der Streuobsttag am 16. September im Bürgerhaus Bietigheim und die Suche zweier Buchautoren nach Rekordbäumen. Denn: Die Autoren vermuten, dass der dickste Zwetschgenbaum im Kreis Rastatt zu finden ist. "Melden Sie sich bei uns, wenn einer ihrer Bäume in einer Höhe von einem Meter einen Umfang von einem Meter oder mehr hat", sagte Kimberger.

In ihrem Vortrag informierte Ernährungswissenschaftlerin Nadine Hoffmann abschließend über Inhaltsstoffe im Essen, die dazu beitragen, dass wir gesund bleiben.

