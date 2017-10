Deckenputz herabgestürzt

(hli) - Ein großes Stück Deckenputz ist am Wochenende in einem Gebäude in der Rheinstraße in Bietigheim, das die Gemeinde zur Unterbringung von Flüchtlingen nutzt, herabgestürzt. Auch wenn dieser Vorfall vielleicht für eine Schrecksekunde bei den Bewohnern geführt hat, so gibt Wolfgang Lücht, Bautechniker im Rathaus, Entwarnung: Der Putz war auf eine Holzbalkendecke aufgebracht; da diese aber schwinge, habe sich der Putz gelöst und sei heruntergebrochen, erklärt der Fachmann. "Das hatte keine statischen Gründe", beruhigt er. Gefahr bestehe also keine.

Schön sieht die Stelle aber auch nicht aus. Deswegen will sich die Gemeinde, die das Gebäude gemietet hat, um die Renovierung kümmern, kündigt Bürgermeister Constantin Braun an. Grundsätzlich sei es zwar Aufgabe der Vermieterin, sich darum zu kümmern, doch da man die Flüchtlinge "ordentlich unterbringen" wolle, werde die Gemeinde wohl in Vorleistung treten und die Stelle noch diese Woche reparieren. In den restlichen Räumen hat man die Holzdecken übrigens nicht verputzt. Dort gibt es somit kein Risiko, dass den Flüchtlingen wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt.