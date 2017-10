Bezaubernde musikalische Momente

Hügelsheim - Wunderschöne Musik bekamen die Zuhörer am Samstag in der Zwölf-Apostel-Kirche in Rastatt im Rahmen eines Benefizkonzerts und am Sonntag in der Sankt-Laurentius-Kirche in Hügelsheim zu hören. Dazu eingeladen hatte der Kammermusikkreis Rastatt. Auf dem Programm standen neben Charles Dancla auch Werke barocker Meisterkomponisten. Zum Beispiel Georg Philipp Telemanns heitere Komposition "Der Schulmeister". Sie war ein Höhepunkt zweier genussreicher Konzerte. Die Zuhörer zeigten sich begeistert.

Was Telemann vor 250 Jahren wirklich bewegte, selbstironisch die Leiden eines Kantors mit seinen Gesangsschülern in die musikalische Form einer Kantate zu fassen, sei dahingestellt. Die Darbietung von Solist Günther Siegwarth in der Rolle des sich selbst überschätzenden Gesangslehrers sorgte jedenfalls für Furore am Schluss der jeweiligen Konzerte. Zusammen mit dem Jugendchor des MGV Hügelsheim, dessen Dirigent er ist, hatte er die Kantate einstudiert. Von Leiden konnte zum Schluss jedenfalls nicht mehr gesprochen werden, dafür war der Gesang einfach zu gut. Die punktgenauen Einsätze und die harmonische Begleitung durch das Kammermusikorchester waren dabei Teil des Erfolgs.

Das Konzertprogramm erarbeitete der Kammermusikkreis unter der Leitung von Peter Zimmer, in dessen Händen auch die Gesamtleitung lag. Einer der besonderen musikalischen Leckerbissen servierte das Orchester gleich zu Konzertanfang mit den drei Sätzen Allegro, Andante und nochmals Allegro aus dem Concerto D-Dur von Johann Friedrich Fasch. Als echtes Talent erwies sich der mit viel Beifall bedachte noch junge Solist Tom Graßhof mit einem wahrhaft nuancierten Geigenspiel. Er hatte seinen Einsatz mit "Air Varie" von Charles Dancla.

Von klassischer Ausgewogenheit sind die Kompositionen des italienischen Barockkomponisten Tomasa Albinoni. Sie verfügen zumeist über eine heitere Grundstimmung, lange Melodienbögen und pulsierende Rhythmen sind weitere Charakteristiken. Merkmale über das auch das "Konzert für Oboe, Streicher und Basso Continuo" (op. IX Nr. 2) verfügt, das an beiden Abenden vom Ensemble vortrefflich zu Gehör gebracht wurde. Den Solopart, melodisch erfindungsreich auf der Oboe gespielt, übernahm Solistin Sabine Gößwein-Köpp.

Ebenfalls zu hören war das "Concerto a 6" von Pierre Prowo. Der deutsche Komponist aus einer Altonaer Musikerfamilie schrieb in der Regel seine Werke für große Kammermusikbesetzungen. Holzblasinstrumente waren seine bevorzugte Besetzung für die Solostimmen. Eine tragende Rolle spielten deshalb bei der Präsentation des Stücks die Blockflötistinnen Gisela Krug, Daniela Hindemith und Stefanie Storz, denen Sabine Gößwein-Köpp (Oboe), Walter Dittmann (Cello) und Rudolf Grimm (Cembalo) zusammen mit dem Ensemble beste Unterstützung angedeihen ließen und somit dem Publikum an Klang und Dynamik reiche, bezaubernde musikalische Momente bescherte.

Die in der Zwölf-Apostel-Kirche eingenommen Spenden fließen in die Sanierung des Gotteshauses.