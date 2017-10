Schaaf: Außergewöhnliches geleistet"

Steinmauern - Ob Steinmauern in China nachgebaut wird? Diesen Gedanken beschlich Bürgermeister Siegfried Schaaf offenbar in der vergangenen Woche, wie er am Montag zum Auftakt des Ehrungsabends der Gemeinde sagte. Eine Delegation aus dem Reich der Mitte hatte dem Flößerdorf einen Besuch abgestattet, um sich zeigen zu lassen, wie die Kommune funktioniert.

Die Chinesen hätten ständig mitgeschrieben und alles fotografiert, schilderte der Bürgermeister seine Eindrücke. Und wenn in China ein neues Steinmauern entstünde, leitete er zum Anlass der Feier über, eines könnte nicht kopiert werden: das bürgerschaftliche Engagement der Einwohnerschaft, von dem das Gemeinwesen geprägt werde.

Bei der Veranstaltung, die mit vielen Besuchern im Bürgerhaus "Alte Schule" stattfand, wurden mehr als 70 Personen und mehrere Vereine geehrt, die auf unterschiedlichen Gebieten "Außergewöhnliches geleistet" hätten, wie Schaaf betonte. Mit beschwingten Tönen umrahmte ein Ensemble des Musikvereins den Ehrungsreigen, den Schaaf mit den Grünpaten begann, die entscheidend dazu beitrügen, dass "unser Dorf blüht. Sie unterstützen die Gemeinde innerhalb des Orts und in freier Flur bei der Pflege öffentlichen Grüns".

Für diese Arbeit dankte der Rathauschef namentlich Ute und Werner Bastian, Sofie Becker, Anneliese und Kurt Böll, Sofie Fraß, Luzia und Udo Götz, Vera Grünbacher, Andrea und Uwe Kleinschmidt, Hannelore Lang, Sigrid und Marco Maracek, Johann Maracek, Siegfried Melchert, Timo Pfirrmann, Irmgard und Günter Schmidt, Marion und Gernot Sindlinger, Roland Weidenbacher, Wilma und Heinz Weidenbacher sowie dem Ötigheimer Alfred Wild. Einen anderen Dienst an der Allgemeinheit leisten alle, die den alljährlichen Ferienspaß mit Programm füllen. Schaaf sprach von Vereinen, Pfarreien, Firmen und Privatpersonen, die daran "sehr kreativ" mitwirkten. Geehrt wurden für 25-malige Beteiligung der Verein für Volkstanz- und Heimatpflege, für 20-mal die Freunde alter Landmaschinen und die Schützenabteilung des SKV, für 15 Teilnahmen die Moorhexen und für zehn der Fußballverein und der Seniorentreff.

Anerkennung durch die Gemeinde wurde ferner sechs langjährigen Aktiven des Musikvereins zuteil. Für 50 Jahre wurde Karlheinz Boos geehrt, für 40 Jahre Martin Boos und Dieter Wild und für 25 Jahre Heike Boos, Jürgen Potsch und Martin Fettig. Daneben wurden Christiane Bitterwolf für 30-jährige und Wolfgang Reiß für 25-jährige Bühnenpräsenz bei der Theatergruppe des Musikvereins gewürdigt sowie Gebhard Fettig für 30 Jahre als Regisseur.

Aus den Reihen des Gesangvereins kamen folgende Aktive in den Genuss von Auszeichnungen: Anita Streckfuß, Martina Fiedler und Erich Fiedler für 50 Jahre, Heidrun Boos, Siegrun Götz, Elise Kühn, Marlies Kühnel und Edgar Heck für 40 Jahre, Edgar Löffler und Günter Kühn-Riedlberger für 30 Jahre, außerdem Bruno Borzutzky für 25 Jahre Mitarbeit in der Verwaltung.

Zum Vereinsleben gehören auch Feste. Für Feste braucht man eine Veranstaltungsstätte. Dieses Problem sei vor zwei Jahrzehnten durch die Gründung der Vereins-Interessengemeinschaft (IG) gelöst worden, stellte Schaaf fest. Diese habe den Bau der Murghalle bewerkstelligt und verwalte sie bis heute. Seit vorigem Jahr sei sie schuldenfrei.

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der IG ehrte Schaaf ihren Geschäftsführer Erich Fiedler, Schatzmeister Richard Götz und Alois Boos, der als Mann für alle Fälle vor allem für technische Belange zuständig sei. Ebenfalls seit 20 Jahren gibt es den Förderverein Flößereimuseum. Er mache mit dem Museum, mit Vorträgen und Begehungen "Heimat und unsere Geschichte erlebbar", stellte der Bürgermeister fest. Als Stützen des Vereins ehrte er den Vorsitzenden Udo Götz, den Kassierer Günter Köppel und die Schriftführerin Reinhilde Weisenburger.

Ein außergewöhnliches Talent machte beim Ehrungsabend im Bürgerhaus David Schmialek erlebbar, der als Klavierspieler bei "Jugend musiziert" zum wiederholten Mal auf Regionalebene erfolgreich war und den zweiten Platz errang. Nach der Ehrung durch den Bürgermeister beeindruckte er mit "Golliwog's Cakewalk" von Claude Debussy, das er in tiefer Hinwendung mit inniger Empathie darbot.

Seine virtuosen Fähigkeiten bringt der begabte junge Mann in Steinmauern auch als Organist in der Pfarrkirche zur Entfaltung. Noch so eine Besonderheit in Steinmauern. Die Chinesen, darf man vermuten, wären davon wohl begeistert gewesen.