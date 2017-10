Teller statt Tonne Rastatt (hli) - Jedes Jahr landen laut Verbraucherzentrale in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Dabei könnte man viel davon eigentlich noch essen. Der Verein Foodsharing (auf deutsch: Essen teilen) mit Sitz in Köln hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung zu stoppen beziehungsweise zu reduzieren. Lokale Foodsharing-Gruppen sollen nun auch im Landkreis Rastatt entstehen. Die Idee dazu hatte Dominik Blümel aus Achern. Er hat bereits die Gruppe in Karlsruhe mit aufgebaut und sich dazu entschlossen, zwischen Karlsruhe und der Ortenau weitere Gruppen ins Leben zu rufen - unter anderem in Rastatt und Bühl. Angefangen habe alles im privaten Rahmen, erzählt Blümel. Über Facebookgruppen stellten Nutzer Lebensmittel ein, die sie nicht mehr verbrauchen konnten, zum Beispiel weil ein Urlaub anstand, oder wenn sie zu viel von einem Essen zubereitet hatten. Auf die Fragen: Wer will es abholen? Wer kann das gebrauchen? melden sich andere Nutzer und verwerten die Nahrung. Auch für den Raum Rastatt/Baden-Baden gibt es bereits solch eine Gruppe in dem sozialen Netzwerk. Der Verein Foodsharing ging aber noch einen Schritt weiter: Er trat an Supermärkte, Bäckereien und den Großhandel heran und bot an, die Lebensmittel abzuholen, die eigentlich weggeworfen würden. "Viele Geschäfte freuen sich auch, wenn sie die Nahrung nicht mehr wegschmeißen müssen", sagt Blümel. Anders als den Tafeln, die das Essen anschließend an Bedürftige verteilen, geht es Foodsharing ausschließlich darum, dass nicht mehr so viel Essen im Müll landet. Verteilt wird es daher an alle, die Interesse haben. Als Konkurrenz zu den Tafelläden versteht sich der Verein aber auf keinen Fall. "Wir arbeiten mit den Tafeln zusammen", betont Blümel. Was dort nicht mehr weitergegeben werden kann, kommt anschließend zu Foodsharing. "Die Tafel hat höhere Auflagen als wir", erklärt Blümel diesen Umstand. Zum Beispiel bei Milchprodukten oder leicht verderblichen Waren. "Was aber noch genießbar ist, nehmen wir mit und verteilen es weiter." Um bei dem Verein aktiv mitzumachen, muss man sich auf der Internetseite von Foodsharing anmelden (www.foodsharing.de). Ein Quiz, das man richtig beantworten muss, soll sicherstellen, dass man das Konzept des Vereins verstanden hat. Über die Homepage kann man dann eigene Lebensmittel einstellen oder bei anderen Privatleuten abholen. "Man ist dann Foodsharer", erklärt Blümel. Zum sogenannten "Foodsaver" wird man, wenn man die Nahrung bei Betrieben abholt. Dafür wird man vom Verein genau eingeteilt. Weitergegeben werden die Produkte in vielen Städten über einen "Fairteiler", ein frei zugänglicher (Kühl-)Schrank, in den jeder etwas hineinlegen oder herausnehmen kann. "Für Rastatt ist das aber nicht geplant", sagt Blümel, der für den Landkreis Foodsharing-Botschafter wird. Der Großteil der "geretteten" Lebensmittel wird über Freunde, Bekannte oder das Internet weitergegeben. Was dabei ist, weiß man vorher nicht. Alles ist möglich - von Obst, Gemüse oder anderen Lebensmitteln über Babynahrung bis hin zu Tierfutter und Kosmetikartikeln. Information: Wer sich für Foodsharing interessiert oder sich vorstellen kann, beim Verein mitzumachen, ist heute, 25. Oktober, zu einem Infovortrag eingeladen. Er beginnt um 19.30 Uhr im Art Canrobert, Karlstraße 23 (Hintereingang).

