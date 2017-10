Realisierung in zwei Bauabschnitten



Mehrfach hatte sich der Gemeinderat seit Ende 2015 mit der Neugestaltung der Freifläche zwischen dem Ärztehaus in der Poststraße und der Fröhlichstraße unter Einbindung des gemeindeeigenen Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Speyerer Straße befasst. Die bislang in die Poststraße einmündende Fröhlichstraße wird nun ab der Hausnummer zwei Teil des neuen Herzstücks, dessen "schöne Optik" gebäudeseitig unter anderem ein Fachwerkhaus prägt, wie Adler erläuterte. Vom Chennevièresplatz kommend, verläuft das Sträßchen künftig in einer Schleppkurve auf die Speyerer Straße. Dafür weicht das alte Feuerwehrgerätehaus. Von der Speyerer Straße aus besteht keine Zufahrt durch das etwa sechs Meter breite Gässchen zur Fröhlichstraße. Es soll als eine Art "Hofausfahrt" dienen. Ortsvorsteher Helmut Schorpp schlug vor, mit einer Bepflasterung anstelle von Asphalt diesen Charakter zu unterstreichen.

In zwei Bauabschnitten will man die Aufhübschung des um einen Meter nach Süden abfallenden Geländes realisieren. In der ersten Etappe geht es um die Gestaltung des Platzes, der Aufenthaltsqualität bekommen soll. Das in alle Richtungen barrierefreie Zentrum entsteht auf dem niedrigeren Niveau des Areals. Beleuchtete Sitz- und Gehstufen bilden an der höheren Stelle die Einfassung, Bäume in Pflanztrögen sowie begehbare Wasserspiele sind angedacht ebenso wie eine "flexible Bühne für temporäre Veranstaltungen". Fünf öffentliche Stellplätze kommen an der Poststraße hinzu. Zwischen Kirche und Ärztehaus erhält die medizinische Einrichtung Stellplätze für Ärzte und Personal.

Anfang Dezember soll der Gemeinderat grünes Licht zur Umsetzung geben, zwischen April und Oktober könnten dann die baulichen Arbeiten erfolgen. Im Mittelpunkt der zweiten, zeitlich noch offenen Etappe steht der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Speyerer Straße. Dort entsteht ein auf der Südseite um fünf bis sechs Meter zurückversetztes zweigeschossiges Gebäude, das Geschäftsräume sowie Gastronomie beherbergen soll und etwas länger ist als das jetzige. Das Haus ist zum Platz hin offen, Arkaden an der Poststraße runden die neue Optik ab. Derzeit ist in dem bestehenden Bau ein Fotostudio untergebracht. Laut Augustin führe man Gespräche mit dem Pächter hinsichtlich der weiteren Schritte. Kontrovers diskutierten die Bürger die Notwendigkeit einer zusätzlichen Gastronomie in direkter Nähe zu ähnlichen Einrichtungen, die seit Jahrzehnten bestehen. Man mache diesen so "das Leben schwer". Man sei in Durmersheim mit Gastronomie "unterversorgt", entgegnete Augustin, der sich wünschte, den Platz mit einer Gaststätte "beleben" zu können. Er räumte ein, obwohl Durmersheim ein attraktiver Ort sei, misslinge es, geeignete Gastronomen zu finden. Er führte dies zurück auf "überaus aktive und beliebte Vereinsgaststätten".