Kreistag will mehr Lösungsansätze

Die einstimmig beschlossene Hausaufgabe: Neben der Nutzung des kreiseigenen Gebäudes Lyzeumstraße 23 und einer Anmietung von Räumen auf dem Greiser-Areal in der Karlsruher Straße soll die Verwaltung auch prüfen, inwieweit andere Mietobjekte im Stadtgebiet von Rastatt infrage kommen und das Landratsamt selbst baulich erweitert werden kann.

Die Verwaltung hatte sich bislang auf die Optionen Greiser-Areal und Lyzeumstraße 23 konzentriert, um Platz zu schaffen für rund 40 zusätzliche Arbeitsplätze (wir berichteten am Samstag). Doch das ging einer Mehrheit der Kreisräte nicht weit genug. Für die CDU-Fraktion machte Andreas Merkel deutlich, dass man sich mit den Expansionsplänen der Verwaltung schwer tue und von der Dynamik überrascht sei. Er plädierte für eine Nachverdichtung im Gebäude, vor allem in den obersten Geschossen.

Schärfer ins Gericht mit der Verwaltung ging Karsten Mußler (Freie Wähler). Der Stellen- und Raumbedarf sei "nicht vom Himmel gefallen", rügte er, dass jetzt Zeitdruck aufgebaut werde. Mußler regte an, Mietflächen auszuschreiben, auch außerhalb von Rastatt. Für den FW-Fraktionschef ist es darüber hinaus nicht zwingend, dass alle Ämter am Schlossplatz oder in unmittelbarer Nähe untergebracht sein müssen. Als Beispiel nannte er den Abfallwirtschaftsbetrieb, der an den neuen Wertstoffhof in Bühl angegliedert werden könnte. Dieser Sichtweise schloss sich Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch (CDU) an, der es für denkbar hält, die Volkshochschule oder Energieagentur auszulagern. Pütsch warnte davor, die Überlegungen zum Verkauf der Lyzeumstraße 23 weiter zu verfolgen. Man solle die Immobilie lieber zwischenvermieten und im Auge behalten, dass die Räume vielleicht wieder vom Klinikum genutzt werden könnten.

Jonas Weber (SPD) ließ durchblicken, dass es wohl am sinnvollsten sei, in die eigene Immobilie in der Lyzeumstraße zu investieren, da der Personalbedarf von Dauer sei. Manuel Hummel (Grüne) bezeichnete es als "absurd", wenn man jetzt auseinanderreiße, was zusammengewachsen sei.

Landrat Jürgen Bäuerle verwies darauf, dass man seit 2010 schon 90 zusätzliche Arbeitsplätze im Landratsamt untergebracht habe. Er räumte ein, möglicherweise zu lange mit einem Vorstoß zur Erweiterung gewartet zu haben. Überlegungen, außerhalb von Rastatt eine Außenstelle aufzumachen, erteilte Bäuerle eine Absage. Aus seiner Sicht haben sich die "Einhäusigkeit" in Bahnhofsnähe und damit die kurzen Wege bewährt.

