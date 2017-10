Tiefgarage der Badner Halle weiter im Abseits

Rastatt - Autos kreisen auf Parkplatzsuche vor der Baustelle der oberen Kaiserstraße in Rastatts Stadtmitte, ein Händler hatte jüngst geklagt, dass sogar Kunden absprängen, weil sie keinen Platz in Ladennähe fänden, wo sie ihr Gefährt abstellen könnten - und nur wenige Schritte entfernt, in der Tiefgarage der Badner Halle, ist aller Platz der Welt: In der Regel sind dort gut 180 Parkplätze frei.

Auch die Verknappung durch die Baustelle an der Kaiserstraße hat offenbar nichts daran geändert, dass die Hallengarage als öffentlicher Parkplatz schlicht missachtet wird. Wenn man bedenkt, dass von den insgesamt 265 Stellplätzen dort rund 80 an Dauerparker vermietet sind, heißt das: So gut wie keiner nimmt die Kurzzeit-Parkgelegenheit dort wahr. Daran haben weder die Installation des Parkleitsystems noch der Umbau der Einfahrt etwas geändert.

Die vormals enge Einfahrtssituation zwischen Leitplanken und Bordstein, so hatte man in städtischen Gremien gemutmaßt, ließen so manch Autofahrer die Tiefgarage meiden. Also nahm man Geld in die Hand, um den vermeintlichen Missstand zu beseitigen - nach Auskunft der städtischen Pressestelle immerhin 70000 Euro. Dafür gab's eine neue Schrankenanlage mit neuen Kassenautomaten, neue Farbanstriche und eine breitere Einfahrt zur Vereinfachung des Parkens auch größerer Autos.

Hintergrund

Zuvor bereits, im Dezember 2015, war für rund 80000 Euro das elektronische Parkleitsystem für die Schloss-Galerie - auch dort sind regelmäßig noch genügend Plätze frei - und die Badner Halle in Betrieb gegangen. Die digital-dynamischen Anzeigen sollten künftig die Garagenplätze besser ins Bewusstsein rücken und damit auch den Straßenraum entlasten. Der erhoffte Effekt blieb aus. Ohnehin kann von einem echten Parkleitsystem (noch) nicht die Rede sein. Zwar könnte es ausgebaut werden, das heißt: auch die Einbeziehung des Modepark-Röther-Parkhauses oder der Sparkassen-Tiefgarage wäre möglich. Von dieser Seite habe es bisher indes noch kein Ansinnen auf einen Anschluss gegeben, so die Stadtverwaltung.

Auch wenn objektiv eigentlich kein Parkplatzmangel herrscht in der Innenstadt, wird dies subjektiv oft anders wahrgenommen. Welche Stellschrauben lassen sich also noch finden, um in diesem Zusammenhang die städtische Tiefgarage besser ins Bewusstsein zu rücken beziehungsweise attraktiver zu machen? Thema Beschilderung: Wenn man beispielsweise vom Süden kommend in die Stadt hineinfährt, taucht der erste Hinweis auf die Badner-Hallen-Tiefgarage und deren freien Plätze erst unmittelbar vor der Einfahrt auf - also nach der Einfahrt in die Kaiserstraße. Unkundige biegen vermutlich erst einmal dort ins Entree zur Innenstadt ab und landen aktuell an den verknappten provisorischen Parkplätzen direkt vor der Baustelle. Die Hinweise bereits früher zu platzieren, ist wohl auch in der Stadtverwaltung ein Thema, zudem werden Optimierungsmöglichkeiten zur Parkplatzbeschilderung im Zuge der Kaiserstraßenbaustelle gesehen. Man sei in Gesprächen mit einer Agentur und dran an der technischen Umsetzung einer gut sichtbaren Ausschilderung, hieß es auf Anfrage.

Thema Gebühren: Gerade Kurzzeitparker hat man in der Badner Halle offenbar nicht im Fokus. Im Gegensatz zu manch Parkhäusern in anderen Städten, in denen die erste Stunde günstiger ist als die weiteren, ist diese in der Badner Halle teurer: 1,50 Euro kostet sie, die weiteren Stunden dann je einen Euro. Vorschläge unter anderem aus den Reihen des Gemeinderats, die erste halbe Stunde gratis anzubieten (bislang sind es nur 15 Minuten), wurden bislang nicht umgesetzt. Eine Reduzierung um 50 Cent beispielsweise würden laut Wirtschaftsplan Mindereinnahmen von rund 8000 Euro im Jahr bedeuten, verlautet aus dem zuständigen städtischen Eigenbetrieb. Wenn dies der politische Wunsch wäre, würde man das selbstverständlich umsetzen. Man habe indes den Eindruck, dass Kurzparker ohnehin lieber oberirdische Parkplätze ansteuern - es sei denn, die Gebühren würden ihnen erstattet.