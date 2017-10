Arbeiten für Ärztehaus mit Café können beginnen

Steinmauern - Gleich nach den Feiertagen in der kommenden Woche sollen auf dem Baugelände die vorbereitenden Arbeiten für das Ärztehaus mit Dorfcafé beginnen. Am 2. November gehe es los, gab der Planer Friedemann Fuchs am Dienstag im Gemeinderat bekannte. Den Spatenstich kündigte Bürgermeister Siegfried Schaaf für den 15. November an.

Bis zum Jahresende will man die Bodenplatte mit der aufwendigen Gründung für das Gebäude fertiggestellt haben.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung stand die Vergabe der Rohbauarbeiten. Fünf Firmen hatten mit Angeboten auf die öffentliche Ausschreibung reagiert. Der Zuschlag wurde dem Unternehmen Bilger-Bau aus Gaggenau erteilt, das in Steinmauern gerade erst das Flüchtlingswohnhaus am Sportplatz in die Höhe gezogen hat. Es war mit 736829 Euro die günstigste Bieterin für das Ärzte- beziehungsweise Gesundheitshaus, wie es von der Verwaltung betitelt wird.

Das Objekt entsteht auf dem Grundstück gegenüber dem Rathaus, wo früher die Gaststätte "Hirsch" stand. In der Kostenberechnung war der Rohbau mit 730000 Euro kalkuliert. Das Ausschreibungsergebnis sei eine "absolute Punktlandung", stellte Schaaf fest. Fuchs berichtete, dass man überrascht und froh gewesen sei, dass es trotz der großen Auslastung des Baugewerbes fünf Interessenten gegeben habe. Alle weiteren Offerten lagen einer Übersicht zufolge über 800000 Euro.

Den Erläuterungen des Planers zufolge werden die Gründungsarbeiten mit einigem Lärm verbunden sein, da für die Gründung bis zu zwölf Meter tiefe Pfahllöcher gebohrt werden müssten. Man hoffe auf gutes Wetter, um diesen schwierigen Teil zügig erledigen zu können, wie es weiter hieß.

Für den weiteren Rohbau veranschlagte Friedemann Fuchs fünf bis sechs Monate. Bis Mai oder Juni nächsten Jahres soll er fertig sein.