Projekte für die Ortsmitte

Man einigte sich auf ein Areal zwischen Kreuz-, Wilhelm-Tell- und Hindenburgstraße, um den laut Kiefer "nächsten Meilenstein" angehen zu können. Ziel ist es, im April in ein Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden. Die Finanzhilfe aus dem Landestopf liegt bei 2,8 Millionen Euro (60 Prozent der Gesamtkosten), der kommunale Eigenanteil ist mit 1,9 Millionen Euro zu stemmen.

Innerhalb von acht bis zehn Jahren will man die angestrebten Projekte abarbeiten, womit der jährliche Aufwand der Gemeinde bei durchschnittlich 212750 Euro pro Haushaltsjahr liegt.

Kommunalentwickler Klaus- Peter Hildebrand gab einen Überblick über die ins Auge gefassten Sanierungsziele. Neben der Stärkung der Wohnfunktion in Ötigheim steht die funktionale Verknüpfung der Ortsmitte mit den angrenzenden Ortsbereichen im Fokus. Es deutet sich eine signifikante Verschiebung zugunsten der älteren Generation an, die künftig verstärkt Bedarf an barrierefreien, altersgerechten Wohnungen haben wird. Gleichzeitig soll der Ortskern generationsübergreifend für alle und insbesondere für junge Familien als Wohnort attraktiv sein.

Konkrete Pläne sind wie folgt definiert:

Sanierung des Rathauses, Schaffung von Barrierefreiheit. Alternativ gibt es Überlegungen, den Sitz des Rathauses in die benachbarte Grundschule, deren Hauptgebäude unter Denkmalschutz steht, zu verlegen und diese entsprechend umzubauen. Die Grundschule würde dann in die Brüchelwaldschule umziehen.

Energetische Sanierung und Umbau der Mehrzweckhalle

Neugestaltung der Frei- und Grünfläche vor Rathaus und Mehrzweckhalle

Erneuerung der Wilhelm-Tell-Straße als wichtige Querverbindung im Ort

Rückbau der Bahnhofstraße von der Kreuzung Kreuzstraße bis zur Bahnlinie; Entwidmung als Kreisstraße

Rückbau und Begrünung der Neuen Friedhofstraße

Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsleitung durch eine eindeutige, klare Verkehrsführung

Einrichtung eines Heimatmuseums.