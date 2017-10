Die Liebe zur Orgel zum Beruf gemacht

Rastatt - Schon als kleiner Junge durfte Raphael Vilgis seinen Vater Michael sonntags in die Kirche begleiten und neben ihm auf der Orgelbank sitzen, während der Papa als Organist die Liturgie begleitet hat. Wahrscheinlich wurde schon damals der Grundstein gelegt für den Berufswunsch des gebürtigen Sandweierers: Als erster Kammer- und erster Landessieger hat er jetzt seine Ausbildung zum Orgel- und Harmoniumbauer abgeschlossen.

Doch vor dem Orgelbau hat sich der heute 24-Jährige für das Orgelspiel begeistert. Seinen Unterricht nahm er allerdings nicht beim Vater, der in Balg als Organist wirkt, sondern bei Bezirkskantor Jürgen Ochs. Der ist noch heute voll des Lobs für seinen Schüler, den er als "sehr versierten Organisten" bezeichnet. Musikalisch könne er sich sehr gut auf die jeweilige liturgische Situation einstellen, ob festlich oder besinnlich. Ein guter Chorbegleiter sei Vilgis außerdem. Als Kirchenmusiker hat es Vilgis bis zur C-Prüfung gebracht, darf also nebenberuflich eigenverantwortlichen kirchenmusikalischen Dienst tun. Der junge Mann wirkt an der Pfarrkirche St. Michael in Wintersdorf, wo er auch den rührigen Kirchenchor leitet, und ist zudem regelmäßig sonntags abends an der großen Stieffell-Orgel in der Rastatter Stadtkirche St. Alexander zu hören.

Bescheiden, wie er ist, führt Vilgis seinen preisgekrönten Abschluss nicht allein auf seine sehr guten Leistungen zurück, sondern auch auf die schmale Konkurrenz. Nur sechs Orgelbauer haben mit ihm nach einer verkürzten Ausbildungszeit von drei Jahren die Prüfung absolviert. Die Abkürzung war möglich, weil Vilgis eine gute Zwischenprüfung ablegte und vor Ausbildungsbeginn schon im Praktikum und als Ferienjobber bei seinem heutigen Arbeitgeber tätig war. Das ist die Orgelbauwerkstatt Matz und Luge in Stollhofen. Zusammen mit den Meistern und Kollegen hat Vilgis in den vergangenen Jahren Hand an einige bekannte Instrumente seiner Heimat gelegt und konnte dabei wertvolle Erfahrungen gerade mit historischen Orgeln sammeln. Mitgearbeitet hat er zum Beispiel bei der Restaurierung der Seuffert-Orgel in der Rastatter Schlosskirche und der Stieffell-Orgel in St. Alexander. "Besonders gespannt bin ich jetzt natürlich auf die Orgel in Wintersdorf", freut sich Raphael Vilgis auf den 26. November, wenn die neue Orgel in Winterdorf im Sonntagsgottesdienst eingeweiht wird. Das Besondere: Dort werden die historischen Stieffell-Pfeifen der Vorgängerorgel wieder in das ansonsten neue Instrument eingebaut.

Organist baut an "seinem" Instrument

Wie oft kommt es vor, dass man als Organist an "seiner" Orgel mitgebaut hat? Vermutlich eher selten, denn Orgel spielen zu können, erzählt der junge Fachmann, ist keineswegs Voraussetzung für den Beruf des Orgelbauers. Manche kämen sogar erst über die Ausbildung zur Musik. Bei ihm war es ja umgekehrt.

Stolz führt der frischgebackene Geselle durch seinen Ausbildungsbetrieb und zeigt dabei, wie vielfältig der Beruf des Orgelbauers ist. Mit Metall hat man zu tun fast wie ein Schlosser, mit Holz muss man arbeiten können wie ein Schreiner, und die einzelnen Teile eines solch komplexen Instruments müssen exakt auf den Kirchenraum abgestimmt sein, in dem die Orgel einmal erklingen soll. Außerdem gilt es, bei Orgelrestaurierungen den Stil des einstigen Erbauers und seines Jahrhunderts zu berücksichtigen. Auf ganz verschiedenen Techniken können die Orgeln basieren: Mechanisch, pneumatisch oder elektrisch. Und dann ändern sich auch heute noch die Moden, welcher Klangstil gerade bevorzugt wird.

Dass er seine Arbeit gut macht, haben offenbar auch die Chefs erkannt, denn nach seiner Ausbildung wird Raphael Vilgis bei Matz und Luge in Stollhofen bleiben und als Geselle mitarbeiten. Gut möglich, dass er sich in nicht allzu langer Zeit auch Meister nennen kann.