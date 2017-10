Neue Turmdach-Konstruktion

Rastatt (mak) - Gravierende Moderfäule in der Balkenkonstruktion des Turmhelms der Bernharduskirche hat dazu geführt, dass das älteste Gotteshaus der Barockstadt ohne die gewohnte "Kopfbedeckung" aus Kupfer dasteht. Die bei statischen Untersuchungen gemachte Entdeckung verzögert nicht nur die Sanierung der seit Anfang 2015 geschlossenen Kirche, sondern sorgt auch dafür, dass sich die Renovierungsmaßnahmen inklusive Schimmelbeseitigung auf rund 600000 Euro verteuern, wie Pfarrer Ralf Dickerhof auf BT-Nachfrage berichtet. Von Januar bis Ende April dieses Jahres haben zwei Restauratoren die Bernharduskirche mit einem Latex-Granulat-Verfahren vom Schimmel befreit (wir berichteten). "Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir den Schimmel beseitigen lassen und dann noch den Innenraum streichen und basta", führt der katholische Stadtpfarrer weiter aus. Doch damit war es beileibe nicht getan. Um einem Schimmelbefall vorzubeugen, soll ein Feuchtigkeitsmessgerät die relative Luftfeuchtigkeit in der Kirche messen und dann mit Hilfe einer digitalen Steuerung die Kirchenfenster öffnen oder schließen. In diesem Zusammenhang stand auch im Raum, die alte und störanfällige Fußbodenheizung auszutauschen. Nachdem sich eine Fachfirma der Anlage angenommen hat, läuft nun alles störungsfrei, eine Erneuerung ist deshalb nicht erforderlich, was für "allgemeines Durchatmen" gesorgt habe, so Dickerhof. Der Turmhelm hatte keine Belüftung, weshalb Teile der Konstruktion über die Jahre durch hohe Luftfeuchtewerte faul wurden. "Durch unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen in den 1990er Jahren wurde das statische Gefüge der Turmhelmkonstruktion gestört und teilweise erheblich geschwächt", berichtet Dickerhof. Aus Sicherheitsgründen sei das Gelände abgesperrt und der Turmhelm abgenommen worden. Der Abbau wurde begleitet von Dokumentationen, Aufmaßen und Kennzeichnung der Konstruktionshölzer, da beim Wiederaufbau möglichst viele Teile der Originalkonstruktion wieder eingebaut werden sollen. Bis dahin wird der Turmschaft abgedeckt. Das Gelände bleibt abgesperrt. Im Frühjahr 2018 wird der Turmhelm, originalgetreu, jedoch statisch sicher, wieder aufgebaut und mit einer Zwangsentlüftung eingedeckt. Ebenso sollen Arbeiten am Kirchendach vorgenommen werden. Abschließend wird die Fassade gestrichen. Bei einer öffentlichen Gemeindeversammlung am 14. November um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Alexander wird Hartmut Herold vom Erzbischöflichen Bauamt über die Maßnahmen informieren.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben