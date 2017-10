Regierungspräsidium kauft 800 Grundstücke

Die landesweite Auflösung der Notariate zum Jahresende holt dabei die Verantwortlichen im RP ein, da die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen bereits im Vorfeld der Dammertüchtigung anlaufen müssen, das RP jedoch erst über die Grundstücke verfügen darf, wenn sie ins Eigentum der Behörde übergegangen sind. Da die Zeit vor diesem Hintergrund knapp wird, wurden deshalb in den vergangenen Wochen 500 Einzelschreiben mit entsprechenden Vollmachten verschickt, damit das RP handlungsfähig ist und sich das Vorhaben nicht verzögert.

Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung habe man die Maßnahme in zwei Planerlose aufgeteilt, um die Bauzeit zu reduzieren, so Pälchen. Deshalb beginne man im Frühjahr 2018 auch auf zwei Losen gleichzeitig. Dadurch verspricht sich der Bauingenieur eine zeitliche Reduzierung der umfangreichen Maßnahmen von 15 auf sieben bis acht Jahre. Der Spatenstich für die Ertüchtigung der insgesamt 19 Dammabschnitte soll Ende April/Anfang Mai in Au am Rhein erfolgen.

Im Hinblick auf die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen hat das Regierungspräsidium sieben Vergabepakete vorbereitet, "das volle Programm", so Pälchen: Aufforsten, Pflanzen von Obstbäumen und Feldgehölzen, Aufstellen von Amphibienschutzzäunen, Umsiedeln von Eidechsen und das Entwickeln artenreicher Magerwiesen. Auch der Weißstorch in Elchesheim-Illingen soll einen neuen Horstbaum gegenüber dem Sportplatz erhalten. Im Hinblick auf die künftige Neubepflanzung des Damms wurden bereits im Sommer bestimmte Abschnitte schonend gemäht, um die Samen der dortigen Pflanzen zu gewinnen.

Aktuell laufen Vermessungsarbeiten entlang dem Rheinhochwasserdamm XXV und dem rechten Murgdamm. In diesem Winter müssen zudem Bäume im Bereich der Dammtrasse gefällt werden.

Das RP informiert laut Pälchen über die Gesamtmaßnahme und die Arbeiten in den betreffenden Gemeinden im Rahmen von öffentlichen Gemeinderatssitzungen in den nächsten Wochen: In Steinmauern am 21. November, in Elchesheim-Illingen am 27. November und in Au am Rhein am 11. Dezember. Hierzu seien interessierte Bürger eingeladen, macht der Bauingenieur deutlich.