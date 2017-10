Gegen einen freien Tag hat niemand etwas

Janina Fortenbacher

Rastatt - Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) hat vor einigen Tagen vorgeschlagen, über die Einführung eines islamischen Feiertags in Deutschland nachzudenken. Was die Rastatter Passanten von dieser Idee halten, zeigt eine Umfrage in der Innenstadt.

De Maizière kann sich regionale Feiertage in Gegenden, in denen sehr viele Muslime leben, gut vorstellen. Auch SPD-Vorsitzender Martin Schulz befürwortet muslimische Feiertage in Deutschland. In der eigenen Partei stößt die Idee de Maizières jedoch nicht nur auf Zustimmung. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann kritisierte den Vorschlag. Auch CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach lehnt muslimische Feiertage in Deutschland ab. Dabei existieren auf Länderebene bereits einige Beispiele für gesetzlich verankerte Regelungen bezüglich islamischer Feiertage: In Berlin, Hamburg und Bremen haben muslimische Schüler das Recht auf einen unterrichtsfreien Tag. Arbeitnehmer haben teilweise die Gelegenheit zu einem Moscheebesuch oder einem Gebet am Arbeitsplatz. In Rastatt äußern die Passanten unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema:

Alexander Feil (Pforzheim): "Grundsätzlich fände ich es in Ordnung, auch in Deutschland muslimische Feiertage einzuführen. Auch jetzt fallen beispielsweise während des Ramadans viele Kollegen aus. Hätten die Muslime ihre festen Feiertage, müssten sie sich für ihre religiösen Festtage nicht immer freinehmen oder krankmelden. Ich persönlich sehe also kein Problem in dieser Sache. Allerdings würde ich als Deutscher dann auch wollen, dass unsere christlichen Feste in muslimischen Ländern ebenfalls akzeptiert werden. Wenn die Menschen hier mitbekommen, dass in muslimischen Ländern katholische Kirchen angezündet werden, dann schürt das natürlich Missmut und Wut. Eine Akzeptanz von beiden Seiten wäre wichtig."

Ebrahem Almolod (Rastatt): "Ich stamme ursprünglich aus Syrien. Als ich nach Deutschland kam, habe ich schnell bemerkt, dass auch hier sehr viele Muslime leben. Deshalb fände ich es sehr gut, wenn der Vorschlag, muslimische Feiertage auch in Deutschland einzuführen, realisiert würde.

Ich bin der Politik sehr dankbar für diesen Vorschlag und hoffe, dass er sich verwirklichen lässt."

Sarah Stolz, 19 (Lichtenau): "Zu diesem Thema bin ich eigentlich sehr neutral eingestellt. Ich sehe kein Problem darin, auch islamische Feiertage in Deutschland einzuführen. Natürlich kommt es immer darauf an, wie die Menschen dazu stehen. Für mich persönlich würde sich nichts ändern, wenn ab morgen auch muslimische Feiertage im Kalender stehen würden. Letztendlich ist es ja die Meinung eines jeden, ob er die Feiertage dann auch begeht oder nicht."

Bernd Häussler (Baden-Baden): "Muslimische Feiertage in Deutschland würden mich nicht stören. Mir stellt sich jedoch die Frage, wer diese Feiertage dann zelebriert und für wen sie gelten - nur für Muslime oder auch für Deutsche? Ich denke, wenn die muslimischen Feiertage einen zusätzlichen freien Arbeitstag für die Deutschen darstellen würden, dann würden viele Deutsche für die Einführung muslimischer Feiertage in unserem Land stimmen."

Sahr Alsalek: "Ich finde, das ist eine sehr gute Idee! In meiner Heimat Syrien feiern Muslime und Christen ihre religiösen Festlichkeiten immer gemeinsam, ich fände es schön, wenn das auch in Deutschland irgendwann der Fall sein würde. Bei unserem jüngsten muslimischen Fest hatten ich und viele andere leider Schule. Deshalb konnten wir das Fest nicht wirklich feiern und vor allem konnten wir den religiösen Hintergrund nicht fühlen. Das war sehr schade. Ich wünsche mir deshalb, dass die Idee, muslimische Feiertage in Deutschland einzuführen, bald realisiert werden kann."

Karin Schnurr, 59 (Bietigheim): " Ich habe bereits im Radio davon gehört. Grundsätzlich sage ich zu allem, was für die Gemeinschaft ist, ja. Leider würde es aufgrund der Situation, die momentan vorherrscht, wahrscheinlich zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung kommen. Ich glaube ein großes Problem an der Sache ist aber auch, dass man in Deutschland einfach zu wenig über islamische Feiertage weiß. Für uns Christen ist beispielsweise Weihnachten ein sehr heiliges Fest. Aber spontan fällt mir jetzt kein wichtiger muslimischer Feiertag ein. Was wäre denn so ein großes heiliges Fest der Muslime? Wir Deutschen haben bezüglich dieses Themas einfach zu wenig Ahnung. Das ist aber meiner Meinung nach auch die Aufgabe unserer Politiker. Die müssten uns viel mehr über muslimische Festtage aufklären. Aus eigener Erfahrung musste ich auch feststellen, dass es oft schwierig ist, sich gegenseitig anzunähern und mit Muslimen ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht wirklich, woran das liegen könnte, vielleicht ist manchmal auch einfach nur die Sprache ein Problem. Ich würde gerne viel mehr über den islamischen Glauben erfahren. Deshalb sehe ich auch kein Problem darin, muslimische Feiertage bei uns einzuführen. Schließlich würde es den Landesfrieden nicht stören."

Hakan Akca (Rastatt): "Ich, und ich denke auch viele andere Muslime, würden diese Idee sehr begrüßen. So könnten wir unseren religiösen Sitten viel eher nachkommen und müssten uns nicht immer dafür freinehmen. Jeder Mensch, egal welchen Glaubens, will seine Religion ausleben. Im Prinzip hätten wir dann dieselben Vorteile, die auch ein Christ hat."

Angelika Sudheimer, 19 (Rastatt): "Mir wäre das egal, stören würde mich das jedenfalls nicht. Ich glaube aber, dass die Entscheidung aufgrund der momentanen Situation von vielen Seiten zu Protesten führen würde. Ich bin aber der Meinung, man sollte sich davon nicht beeinflussen lassen und in erster Linie auf sich schauen. Für mich selbst würde sich durch muslimische Feiertage in Deutschland nichts ändern."

Salvatore Mauceri (Rastatt)

Wenn die Deutschen dann an diesen Tagen auch freihaben und nicht zur Arbeit müssen, würden das sicher sehr viele befürworten. Ansonsten habe ich eine relativ neutrale Meinung zu dieser Thematik. Für die Muslime und vor allem auch für die Integration wäre die Einführung muslimischer Feiertage in Deutschland auf jeden Fall ein großer Fortschritt.

Nihad Alheis (Stuttgart): "Das ist eine super Idee! In Syrien leben sowohl Christen als auch Muslime. Also ähnlich wie in Deutschland. In meiner ehemaligen Heimat hat jeder seine eigenen Feiertage, aber trotzdem feiern die Christen und Muslime immer alle Feste gemeinsam. Wir sind trotz Krieg wie eine große Familie! Ich hoffe sehr, dass in Deutschland die Einführung muslimischer Feiertage durchgesetzt werden kann."

Doreen Bula (Rastatt): "Ich bin, was das angeht, völlig neutral eingestellt. Viel mehr kann ich dazu momentan auch gar nicht sagen. Stören würden mich islamische Feiertage nicht."