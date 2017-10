Stadtgeschichte mit Internetanschluss

"Der Tourismus in Rastatt hat sich toll entwickelt, bei der historischen Route bestand jedoch dringender Nachholbedarf", betonte Stadtmarketing-Chef Raphael Knoth gestern bei der Einweihung des Rundgangs. Vor allem sind die Verantwortlichen von den interaktiven Möglichkeiten begeistert, die die Verknüpfung von Texttafeln mit dem Internet jetzt bietet. Schon das dürfte in vergleichbaren Städten (noch) selten sein.

Zum Unikum wird die Touristikroute aber durch die kleinen Geschichten des Rastatter Kinderbuchautors Hans Peter Faller ("Ludwig, die Stadtmaus") und die bezaubernden Bilder von Maria Karipidou, die die Zeichnerin zu jeder der 23 Stationen individuell angefertigt hat.

Neu ist auch die digitale Fortsetzung des Wegweisers im Internet. Besonders wissbegierige Rastatt-Besucher, aber natürlich auch interessierte Barockstädter selbst gelangen durch einen QR-Code auf die Internetseite www.historische-route-rastatt.de mit vielen weiterführenden Informationen über Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Hotels und Gastronomie. Bis Ende November sollen alle Inhalte auch auf Englisch und Französisch vorliegen.

Mit Planung und Umsetzung der Route hatte die Stadt die Rastatter Werbeagentur exakt beauftragt. "Wichtig war uns die weitgehende Barrierefreiheit des Angebots", so deren Chef Stefan Risché. Deshalb habe man mit Seh- und Gehbehinderten vorab die Stationen der Strecke besucht und ihre Vorschläge eingearbeitet. Die erste Stele vor dem Residenzschloss ist überdies mit einer Tafel in Blindenschrift versehen: Alle Texte kann man sich auch vom Smartphone "vorlesen" lassen. Die historischen Beiträge stammen von Stadtarchivar Oliver Fieg, sofern sie sich auf Denkmale im Besitz des Landes beziehen von Experten der Staatlichen Schlösser und Gärten. Unter den Sehenswürdigkeiten, die auf dem Rundgang liegen, sind zum Beispiel das Stadtmuseum, die barocken Brunnen, Fruchthalle, Pagodenburg und Einsiedelner Kapelle, Schlosskirche und das ehemalige markgräfliche Jagd- und Zeughaus in der Engelstraße.

Mischa Henke von exakt, der das Internetangebot entwickelt hat, verweist auf den Vorteil, dass alle etwa notwendigen Änderungen im Netz vorgenommen werden können. Die Stelen und Tafeln selbst können unverändert bleiben. Die Metallstelen hat die Logo Werbefabrik hergestellt und mit einer speziellen Folie überzogen, von der sich Graffiti relativ leicht abwaschen lassen, wie Geschäftsführer Jonas Arvidsson erklärt. Zu dem Rundgang gibt es bei der Touristinfo in der Herrenstraße auch einen Faltplan.