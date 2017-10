Genussmomente werden groß geschrieben

Steinmauern - Schokoladen-Workshop, Wein- und Scotchverkostung, Bierkulinarium und Kochkurse: Das Kleverhauses in Steinmauern setzt in seinem aktuellen Programm auf Genuss. "Kultur und Genuss machen das Leben schön", findet Gina Fritz, die im April zur Vorsitzenden des ehrenamtlich tätigen Vereins gewählt wurde, der sich um Haus und Programmangebote kümmert.

Unter ihrem Vorgänger Thomas Fruhen, der nicht mehr zum Team gehört, standen esoterische Angebote im Mittelpunkt: "Die esoterische Schiene kommt nicht mehr so gut an, das Thema ist allgemein etwas übersättigt", urteilt Gina Fritz. Die neuen Angebote im aktuellen Programmheft (bis August 2018) seien oft über persönliche Kontakte zustande gekommen. So habe ein Vorstandsmitglied an einer Weinprobe bei dem Sinzheimer Winzer Emil Kopp teilgenommen. Nun bietet dieser am 26. November eine besinnliche Weinprobe zum Advent an und am 17. Juni 2018 eine Weinverkostung zum Thema Rosen und Wein.

Der Koch Nino Abel zeigt, wie man Fisch und Meeresfrüchte mit selbst gemachter Pasta und ein vegetarisches Drei-Gänge-Menü herstellt. "Er ist ein Freund meines Neffen", berichtet Gina Fritz. Bei einer Feier kam der Kontakt zu Koch Stephan Forker zustande. Er zaubert Drei-Gänge-Menüs bei den kulinarischen Literaturreisen, die Gina Fritz am 11. März 2018 (Italien) und am 10. Juni (Orient) anbietet.

Literaturabende sind das Markenzeichen der Vorsitzenden, die sich schon immer für Geschichten interessiert hat. Im Jahr 1995 schrieb sie das Kinderbuch "Ginas Geschichten", danach Märchen für Erwachsene. Doch sie möchte sich nicht auf Märchen beschränken, sondern schreibt eigene Geschichten "über all das, was das Leben zu bieten hat". Acht Jahre lang hat sie gemeinsam mit Hans Fitzek einmal im Monat das Erzähl-Café im Rastatter Seniorenbüro organisiert.

Die Vielfalt, die in den 28 Veranstaltungen und Kursen steckt, spiegelt ein Stück weit auch das Team wieder, das seine Interessen und Ideen einbringt und das offen für weitere Mitstreiter ist, wie Gina Fritz betont. Darüber hinaus gibt es feste Zuständigkeiten für die anfallenden Arbeiten: Die Vorsitzende kümmert sich um die Anmeldungen zu den Veranstaltungen. Die Vermietung der Räumlichkeiten verantwortet Inge Wörther. Das Kleverhaus steht nämlich auch für Familien- oder Firmenfeiern zur Verfügung, es bietet Platz für 35 bis 45 Personen. Gemeinderat Martin Becker und Hans Schneider sind zuständig dafür, dass Haus, Hof und Garten in Schuss sind, wobei das ganze Team an den Arbeitseinsätzen teilnimmt, so Fritz. Im Hinblick auf die Gartenarbeit möchte der Verein im kommenden Frühjahr einen syrischen Flüchtling als Gärtner auf 450-Euro-Basis einstellen, führt sie weiter aus. Nadja Weisenburger ist für die Gestaltung der Homepage und des Programmhefts zuständig, Rathaus-Mitarbeiterin Julia Hangs für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bernadette Schneider übernimmt die Dekoration. Pro Quartal findet eine Vorstandssitzung statt, bei der die Feinplanung für die Veranstaltungen vorgenommen und festgelegt wird, wer beim Vorbereiten, Aufräumen und beim Service mitmacht.

Gina Fritz hebt im Pressegespräch die "hervorragende Unterstützung durch die Gemeinde" hervor. Marie-Luise Klever hat nach ihrem Tod das Haus der Gemeinde vermacht mit der Bitte, ein Haus der Begegnung zu schaffen, was seit 2002 der Fall ist. Die laufenden Bewirtschaftungskosten trägt der Verein, der gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde mit 450 Euro pro Jahr unterstützt wird. Größere Maßnahmen werden hingegen von der Gemeinde getragen. So wurde etwa im August die komplette Elektrik für rund 25000 Euro erneuert.

Ein Vertreter der Gemeinde ist im Beirat, der jedoch eine rein beratende und unterstützende Funktion hat, aber keine Aufsichtsfunktion, erläutert Bürgermeister Siegfried Schaaf auf BT-Anfrage: "Das Kleverhaus ist für die Gemeinde Steinmauern seit Jahren ein hervorragender Imageträger", bringt er den Stellenwert der pittoresken Kultureinrichtung auf den Punkt.