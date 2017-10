Stadtmaus erobert die mittelbadische Region

(sl) - Der dritte Band mit Geschichten von Ludwig, der Stadtmaus, und seinen Freunden ist da. Ziemlich genau zwei Jahre nach dem zweiten Buch legten Autor Hans Peter Faller und Illustratorin Maria Karipidou die Fortsetzung ihrer Ludwig-Geschichten vor. Wieder geht die vergnügliche Reise in die badische Vergangenheit - doch diesmal hält es die Mäusebande nicht innerhalb der Barockstadt: Schauplätze der spannenden Abenteuer für große und kleine Leser sind zum Beispiel Staufenberg, Bietigheim, Schwarzach, Kuppenheim, Forbach, Steinmauern, Stollhofen und natürlich auch Ötigheim.

Für Faller war längst klar, dass eine Mäusegeschichte unbedingt auf der Freilichtbühne im Telldorf spielen muss. Und natürlich greifen die kleinen Nager wieder tatkräftig ins menschliche Streben ein, indem sie die für den berühmten Apfelschuss reservierte Frucht kurzerhand zu Apfelküchle verarbeiten. Doch schnell packt sie das schlechte Gewissen, und man darf gespannt sein, wie sie sich clever aus der Affäre ziehen.

Weitere Abenteuer erleben Ludwig und seine Freunde bei den Flößern auf Rhein und Murg, mit den Erbeerbauern (und -dieben) in Staufenberg, bei den Bietigheimer Kienholzbuben oder den Kräuterdoktoren im Schwarzacher Kloster. Besonders brenzlig wird es bei der Galgenhochzeit von Vimbuch, geht es dort doch um Leben und Tod. Entscheidenden Anteil haben die Mäuse auch bei der Befreiung Kuppenheims von den schwedischen Belagerern und bei der Verteidigung der Bühl-Stollhofener Linien durch den Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden.

Neben den lustigen und lehrreichen Geschichten lebt auch der dritte Ludwig-Band wieder von den liebevoll verspielten Illustrationen von Maria Karipidou. Fast könnte man sagen: Sie hat sich noch einmal selbst übertroffen. Besonders gelungen sind jene Darstellungen, die sich beziehungsreich auf Doppelseiten verteilen und dabei alleine schon eine Geschichte erzählen. Faller ist seinem Prinzip treu geblieben, historische Darstellungen in die Buchgestaltung einzubeziehen. "Es handelt sich um das erste historische Kinderbuch im Landkreis Rastatt", betont er. Die viele Arbeit bei der Recherche, beim Schreiben und beim Gestalten des gut 93 Seiten starken Werks habe trotz aller Mühen wieder viel Spaß gemacht. Unterstützt wurde er von der Stadt Rastatt, der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, dem Historischen Verein Rastatt, den Volksschauspielen Ötigheim und vielen anderen. Ideen für einen vierten Band spuken dem Autor schon jetzt im Kopf herum. Zuvor wird er aber als gefragter Vorleser in Schulen, Kindergärten, bei Messen und in anderen Einrichtungen unterwegs sein.

Das Buch "Ludwig, die Stadtmaus, an Rhein und Murg" erscheint im Selbstverlag des Autors und ist ab Montag, 30. Oktober, im Handel zu haben, unter anderem in allen Geschäftsstellen des Badischen Tagblatts. Es kostet 17,50 Euro. Bereits am morgigen Sonntag, 29. Oktober, signiert Faller ab 10 Uhr druckfrische Exemplare am Stand des Landkreises Rastatt auf der Offerta in Karlsruhe.

Zwei öffentliche Buchvorstellungen finden statt: Am Dienstag, 7. November, um 16 Uhr im Kundencenter der Sparkasse in der Rastatter Kaiserstraße und am Freitag, 10. November, um 16 Uhr in der Sparkassenfiliale in Gernsbach. Einen Vortrag auf Einladung der Badischen Heimat hält Faller zudem am Mittwoch, 15. November, um 20 Uhr im Landratsamt Rastatt.