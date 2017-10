Als Christen in Rastatt gemeinsam unterwegs

Interview

BT: Was schätzen Sie an der jeweils anderen Religion?

Albrecht Berbig: Vor Ort schätze ich besonders die konstruktive und ehrliche Art, den spürbaren Herzens-Glauben mit allem Ernst und Einsatz als Christ leben zu wollen. Vielleicht spürt man auch den Respekt vor der großen Entscheidung der Priester, zölibatär zu leben. Auch bei uns gibt es ja einen Pfarrerschwund ohne Zölibat: Der Einsatz ist sehr groß. Weltweit ist es unüberbietbar, mit einer Stimme zu sprechen - klar und deutlich schafft das Papst Franziskus. Meine evangelische Kirche ist sehr differenziert - gut, aber für viele (zu) anstrengend beim Mitdenken.

Ralf Dickerhof: Vor zwölf Jahren war ich auf der Wartburg. Auch in dem Raum, wo Martin Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Damit dieses Wort Gottes für alle zugänglich wird. Und das gehört zur "evangelischen DNA" dazu, dieser selbstverständliche Umgang mit der Heiligen Schrift, auch im Alltag, wenn ich beispielsweise an die Tageslosungen denke, wo es für jeden Tag einen Zuspruch aus der Bibel gibt. Da habe ich den Eindruck, dass unsere evangelischen Mitchristen uns da etwas voraus haben, und die Bibel nicht so oft im Bücherregal steht, sondern die biblische Botschaft in den Alltag hereingeholt wird. Man könnte auch sagen, dass wir da etwas von der evangelischen Kirche gelernt haben. So dass es beim Zweiten Vatikanischen Konzil heißt, dass der Tisch des Wortes Gottes für die Gläubigen reich gedeckt werden soll.

Ich habe auch den Eindruck, dass in den Ältestenkreisen und Synoden noch mal anders und intensiver miteinander geredet, diskutiert und gerungen wird, weil sie einfach auch ein anderes und stärkeres Gewicht haben. Bis dahin, dass die Ältesten über die Auswahl einer Pfarrerin, eines Pfarrers bestimmen. Wobei da die Auswahl doch noch größer ist...

BT: Was passt Ihnen an ihrer eigenen Kirche nicht?

Berbig: Manchmal habe ich den Eindruck, dass Kirche in Europa sich als Vordenkerin der ganzen Welt begreifen möchte - und damit manchmal über das Ziel hinausschießt, wo andere Regionen der Erde und deren Kirchenverbände (mit deutlich mehr gelebter Kirche) völlig anderer Meinung sind. Nicht immer ist die neuere oder europäische (Glaubens-)Position auch die richtige. Im Leben vor Ort fehlt mir die Verknüpfung wichtigster Arbeitsbereiche: Schule mit Religionsunterricht - nur selten mit Verbindung zur Jugendarbeit in den Pfarreien als ein Beispiel. Manchmal träume ich (ehrlich!) von einem Jugendkreis in der Oberstufe, der für die Unterstufe Freizeiten anbietet und mit der Schule Gottesdienst feiert. Beim Diakonischen Werk wurde der Wert vielen in Rastatt bewusst, als wir die Krise mit zu uns Geflüchteten hatten: Ohne unsere Profis wäre es nie und nimmer so gut gelaufen im Café Welcome und anderswo! "Unsere Profis" entdeckten vieles mit mir neu in dieser Notlage (auch bei der Caritas). Ökumenisch verbunden sind wir sicher im Erleiden, dass immer mehr Verwaltung gefordert wird. Ein Kirchenwitz meint, das Vater Unser sei anders zu verstehen: und führe uns nicht in Ver-Waltung. Klar: Verwaltung ist unverzichtbar, aber manches...

Dickerhof: Hm, in meiner katholischen Haut fühle ich mich wohl, aber natürlich gibt es immer wieder Dinge, über die man sich wundert oder ärgert. Beim Missbrauchsskandal haben wir gemerkt, dass da lange Zeit eine Haltung vorherrschte, die alles zudeckte oder man wegsah, wo man hätte aufdecken und hinschauen sollen. Da wollte man keinen Imageschaden für die Kirche, hat das Leid der Opfer ignoriert und dann kam irgendwann unweigerlich der Bumerang zurück. Und dieser Vertrauensverlust ist schwer wieder wettzumachen.

Auch die Fixierung auf Rom hat Vor- und Nachteile. Natürlich ist der jeweilige Papst als Nachfolger des Petrus ein Diener der Einheit. Es ist seine Aufgabe, diese bunte und vielfältige und weltweite Gemeinschaft zu einen. Aber nicht alles und jedes muss über einen römischen Schreibtisch wandern, um "katholisch" zu sein. Aber bei Papst Franziskus spürt man das starke Anliegen, den Verantwortlichen vor Ort mehr zu vertrauen, damit sie entscheiden können, was für ihre Situation richtig ist.

BT: Wie beurteilen Sie die Ökumene in Rastatt?

Berbig: In vielem sind wir gut organisiert; vor allem haben wir kurze Wege. Dazu etliche gemeinsame Aktionen: "Christen in Rastatt" schaut über evangelisch und katholisch hinaus; jährlich eine Großveranstaltung. Dazu regelmäßige Diensttreffen, um Kita-Angelegenheiten, Seelsorge im Krankenhaus, Trauerbegleitung, St. Martin und theologische Themen miteinander zu besprechen. Dazu kommen ökumenische Gottesdienste: Hochzeiten, Schulanfang, Weihnachts-Schulgottesdienst, Flüchtlingshilfe und vieles mehr. Auf der Basis-Ebene ist Ökumene weit: Etliche wichtige Mitarbeiter bei Projekten haben die andere Konfession.

Dickerhof: Seit 2005 bin ich in Rastatt und gleich zu Beginn wurde ich herzlich bei regelmäßigen ökumenischen Treffen aufgenommen. Wir pflegen einen engen und vertrauensvollen Kontakt und haben einen guten Draht zueinander. Übrigens auch mit den weiteren christlichen Gemeinschaften in Rastatt, die durch "Christen in Rastatt" miteinander verbunden sind und sich zum Austausch regelmäßig treffen. Die ökumenischen Gottesdienste sind selbstverständlich, die Friedensdekade oder Bibelabende. Auch, dass die Kinder in ökumenischen Feiern eingeschult werden oder wir gemeinsam Weihnachten und Ostern und den Schuljahresschluss feiern. Und die Schüler, die eine super Leistung in Religion hingelegt haben, bekommen einen ökumenischen Schulpreis überreicht. Auch im Engagement für Flüchtlinge sind wir vernetzt, zum Beispiel im ökumenischen Arbeitskreis Merzeau und in der Friedensarbeit. Auf persönlicher Ebene läuft es also sehr gut, es gibt viele Gelegenheiten, wo wir unseren Glauben an Jesus Christus gemeinsam feiern. Da sind innerhalb weniger Jahrzehnte auch große Schritte unternommen worden. Nicht voneinander weg, sondern aufeinander zu.

BT: Was von Luther bedeutet Ihnen heute am meisten?

Berbig: Seine absolute Fixierung darauf, Gott zu gefallen. Mit dem wirklichen, eigenen Leben - und dem der Kirche. Voller Einsatz - mit voller Reflexion: Um was ging es Jesus Christus? Dazu seine hohe Kunst, dem Volk so aufs Maul zu schauen, dass das Volk diesen Jesus Christus als seinen Heiland für Zeit und Ewigkeit begriff.

Dickerhof: Er hat den Leuten "aufs Maul geschaut", so gesprochen, dass die Botschaft rüberkam. Das auch zu können, ist eine Dauer-Herausforderung für jeden, der den Leuten das Evangelium so erklären soll, dass sie es verstehen und nicht zum einen Ohr rein und zum anderen rausgeht. Eine Sprache sprechen, die nah an den Menschen ist - so, wie Jesus es mit seinen Gleichnissen gemacht hat, die sich an der Alltagswelt orientierten. Seine Liebe zur Heiligen Schrift imponiert mir. Nicht auf Vorgekautes zurückzugreifen, sondern sich in das Wort Gottes zu vertiefen. Auf Gott zu vertrauen, das hat Luther gelernt. Den Glauben an Gott nicht mit Angst oder Furcht zu verbinden, so wie es anfänglich bei ihm war. Sondern darauf zu vertrauen, dass Gott mit einem liebenden Blick auf uns schaut. Und dass unser Leben nichts verliert, wenn wir es mit Gottvertrauen leben, sondern dass unser Leben dadurch gewinnt. Wir sind nicht alleine, sondern begleitet vom barmherzigen Vater, der uns in Jesus gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Und Christus in die Mitte zu stellen: Das hat auch zu Luther gehört. Von daher fand ich es eine tolle Idee, dieses Gedenkjahr zum Anlass zu nehmen, ein Christusfest zu feiern. Weil es evangelischen und katholischen Christen um ihn geht, und weil er es ist, der uns zusammenführt. Das Kreuz ist ein Pluszeichen.