Eintönige Grasstreifen st att bunter Wegesränder

Ein Thema der Begehung war das Mulchen von Banketten. "Den Leuten kann es nie früh genug sein", berichtete der Durmersheimer Gemeindeförster Michael Gues vom zunehmenden Anspruchsdenken vieler Waldbesucher. Es werde gefordert, Waldwegeränder möglichst von Beginn der Vegetationsphase an frei von wuchernden Pflanzen zu halten. Zu diesem Zweck würden jährlich rund 130 Kilometer Randstreifen gemulcht. An Ort und Stelle führte Gues die Folgen der über 5000 Euro teuren Säuberung für Fauna und Flora vor Augen: bunte Wegsäume mit blühenden Pflanzen werden vernichtet, an ihre Stelle treten eintönige Grasstreifen.

Es machte sich schnell die Überzeugung breit, dass diese Maßnahmen reduziert, Wege nur noch einseitig gemulcht werden sollten. Bürgermeister Andreas Augustin betonte, dass aber Wege im Oberwald, in die sich Brombeerhecken drängten, aus Sicherheitsgründen weiterhin beidseitig geräumt werden sollten. In der nachfolgenden Sitzung wurde angeregt, die Öffentlichkeit stärker über die Bedeutung von Pflanzen an Wegrändern in Wald und Flur aufzuklären.

Am Pirschweg warf man einen Blick auf ein Stück Wald, das vor zehn Jahren noch Staatsforst im Landesbesitz war. Diese Station war Forstdirektor Heinz Wicht gewidmet, der zum letzten Mal in dieser Funktion an einer Waldbegehung teilnahm. Sein Nachfolger Clemens Erbacher war ebenfalls mit von der Partie. Bürgermeister Augustin erinnerte an den Erwerb des 68 Hektar großen Staatswalds durch die Gemeinde, nachdem sich im Jahr 2008 die seltene Gelegenheit zum Kauf ergeben hatte. Es sei Wicht gewesen, der diese Chance erkannt und zum Erwerb geraten habe, stellte Augustin dankbar fest.

Man habe den Rat des Forstdirektors immer gerne angenommen, sei ihm "zu 99 Prozent" gefolgt, beschrieb Augustin später in der Sitzung das feste Vertrauen, in dem man stets zusammengearbeitet habe. Der Kauf des mitten im Hardtwald gelegenen Staatswaldes, der etwas über 200000 Euro gekostet haben soll, scheint sich auszuzahlen. Es sei ein Bestand, der durch den Hieb von Douglasien bereits "Einnahmen generiert", in den aber "nichts mehr investiert" werden müsse, erklärte Wicht.

In Augenschein genommen wurde eine Fläche, die als Waldrefugium ausgewiesen werden soll. So sieht es die Zielsetzung für die neue Zehn-Jahres-Planung vor, die der Gemeinderat im Mai festgelegt hat (wir berichteten). Neben Totholz könnten Baumgruppen als Habitate für Vögel und Insekten ausgewiesen werden. Die Gemeinde könnte sich solche Schonflächen auf ihrem Ökokonto gutschreiben lassen.

Am Endpunkt der Radtour demonstrierten die bei der Gemeinde beschäftigten Forstwirte Pascal Zeitvogel und Philipp Bitterwolf Vorgehensweisen und Geräteinsatz beim Baumfällen. Beispielsweise wurde gezeigt, wie man am angesägten Stamm einen Spezial-Keil ins Holz treibt, ohne den Baum durch Schläge zu erschüttern. Diese Technik verringert das Risiko herabfallender Äste, das im Frühjahr zu einem Arbeitsunfall geführt hatte.

Zu guter Letzt wurde mit einem Motorsägenschnitt in ein Hosenbein vorgeführt, was gute Schutzkleidung aushalten kann. Zum Glück war die Testfigur bloß ein Holzdummy.