Gelungene Bildkompositionen, grandiose Motive

Die 19. Ausstellung ist von 10 bis 19 Uhr jeweils am 1., 4. und 5. November in der Aula der Realschule zu sehen. "So derart stark traten wir nie zuvor auf; 18 Fotografen stellen aus", sagte der Vorsitzende Peter Pawlik im Rahmen der Vernissage. Gern hätte man noch mehr Bilder gezeigt, aber die räumliche Begrenzung ließ das Vorhaben nicht zu. Seit 1983 bestritt der Club 17 Ausstellungen in der Realschule.

Ermöglicht hatte diese zu Anfang der damalige Schulleiter Hermann Kölmel. Als Bürgermeisterstellvertreter sprach Kölmel nun das Grußwort für die Gemeinde, nannte die aktuelle Ausstellung "wertvoll". Sie "glänzt durch die Vielfalt der Motive und Vielzahl der Darstellungsformen", sagte er. Kölmel erinnerte sich an seine erste Kamera im Jugendalter und die damit hergestellten "kleinen Aufnahmen von vier auf vier Zentimeter in Schwarzweiß mit gezacktem, weißem Rand".

Seither prägten "epochale Veränderungen" die Fotografie, wie der Verein in einem Vorwort zum Ausstellungskatalog beschreibt. Man erlebte "die Blütezeit der Analogfotografie, deren Ende sowie den revolutionären Übergang in das digitale Zeitalter". Bildautor Markus Linnemann verdeutlichte, was ein gutes Foto ausmache. Schärfe, Farbe und technische Ausführung seien von geringer Bedeutung. Wichtig sei der Inhalt des Bilds und wie dieser auf den Betrachter wirke. Ein gutes Foto "hält fest, fesselt" und löse Gefühle aus: Bewunderung, Respekt, Staunen, Mitleid, Freude, manchmal auch Unverständnis, Zorn, Enttäuschung und Hilflosigkeit.

Durchweg positive Emotionen weckten die vom Film- und Fotoclub präsentierten Bilder. Ein leidenschaftlich wohlwollendes Wort verdienen alle, denn der perfekte Blick für gelungene Bildkompositionen, die Passion für grandiose Motive aus Natur, Tierwelt, Technik, Architektur, Porträt und Experimentellem adelten jede Fotografie. In allen Aufnahmen steckte ein glühendes Feuer, das die Begeisterung der Fotografen zeigte für ein Stück rostigen Stacheldraht, blühenden Klatschmohn, eine auf dem Wasser treibende Vogelfeder, einen antiken Straßenkreuzer, den stolzen Löwen als "The Boss", ein altes Cottage in Irland, einen Blick in ein Stahlwerk und die Räume einer verlassenen Lungenheilanstalt.

Den gleichermaßen leidenschaftlichen musikalischen Tupfer verlieh der Vernissage ein eigens für den Abend zusammengestelltes Quintett des Akkordeonspielrings Durmersheim. Leidenschaft lag auch in Peter Pawliks Nachruf für den verstorbenen Clubfotografen Wolfgang Neustädter. Pawlik nannte ihn einen "filigranen Lehrmeister für den Fotoclub".