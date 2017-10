Das Kleeblatt wird stets mitgedacht

Bühl



"Schwitzstube" für Müllenbach Bühl (gero) - Philippe Deckarm (29) und seine Geschäfts- und Lebenspartnerin Xandra Etmanski eröffnen am Freitag, 10. November, im ehemaligen Therapie- und Wellnesszentrum in Müllenbach eine Saunalandschaft, die in ihrer Art, wie sie sagen, in der Region einmalig ist (Foto: gero). » Weitersagen (gero) - Philippe Deckarm (29) und seine Geschäfts- und Lebenspartnerin Xandra Etmanski eröffnen am Freitag, 10. November, im ehemaligen Therapie- und Wellnesszentrum in Müllenbach eine Saunalandschaft, die in ihrer Art, wie sie sagen, in der Region einmalig ist (Foto: gero). » - Mehr