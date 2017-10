Welle der Hilfsbereitschaft in Steinmauern

Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte durch Steinmauern und das Land, denn alle wollten dem 22-jährigen Nico helfen, der an Blutkrebs erkrankt ist und gerne all die Menschen in den Arm genommen hätte, die sich in der Spenderdatei der DKMS haben registrieren lassen. Nico liegt jedoch seit Anfang September im Städtischen Klinikum Karlsruhe und konnte nur über einige Whats-App-Nachrichten an der Aktion teilnehmen. "Wir werden ihn mit einem Fotobuch überraschen, denn wir haben von vielen Spendern Fotos gemacht", sagte sein Freund Dennis Föry.

Nico, der in Rastatt das Tulla-Gymnasium besuchte und aktuell eine Ausbildung als Drogist macht, wohnt seit zwei Jahren in Steinmauern. Anfang September wurde bei ihm nach einem anfänglichen Grippeverdacht im Rahmen einer Blutuntersuchung Blutkrebs diagnostiziert. "Er war montags beim Arzt und dienstags schon im Krankenhaus, und es war gleich klar, dass er eine Stammzellentransplantation braucht", sagte seine Mutter Beate. Für seinen Freund Dennis gab es kein Zögern. Er kontaktierte umgehend die DKMS in Tübingen und nahm Kontakt mit der Gemeinde Steinmauern auf, deren Bürgermeister Siegfried Schaaf spontan die Schirmherrschaft der Spendenaktion übernahm und die Halle zur Verfügung stellte.

"Es ist wunderbar zu merken, dass so viele helfen, wenn jemand in Not ist", freute sich Dennis Föry über die spontane Solidarität. Rund 70 Helferinnen und Helfer aus Familie, Freundeskreis sowie Arbeitskollegen waren in der Turn- und Festhalle Steinmauern im Einsatz, halfen in der Küche, bei der Bewirtung, bei der Registrierung und bei den Meldungen. "Viele Menschen aus Steinmauern haben uns Kuchen und Essen vorbeigebracht", so Föry. Vor Ort war Nathalie Mauz von der DKMS, die ebenfalls überrascht war über so viele Menschen, die gekommen sind. "Da steckt viel Herzblut dahinter", bemerkte sie und lobte die gute Organisation, die gute Vernetzung und die gute Nachbarschaft.

"Durchschnittlich kommen rund 600 Spender zu solchen Registrierungsaktionen. Das ist schon sehr bewundernswert hier in Steinmauern", betonte Mauz.

Schon zur Mittagszeit standen Menschenschlangen vor der Halle, wie Föry berichtete, ganze Fußballmannschaften seien vor ihren Spielen zur Registrierung gekommen. "Es kamen Junge und Ältere; manche mussten wir wieder wegschicken, weil sie schon älter als 55 Jahre waren, manche spendeten Geld, obwohl die Registrierung für den Spender kostenfrei war", berichtete Föry.

"Wir hoffen, dass wir den passenden Spender finden, aber das kann drei Monate dauern, hat man uns gesagt. Sie suchen schon seit drei Wochen", so Mutter Beate, die ihrem Sohn immer wieder Mut macht und ihn aufbaut. Aktuell muss er den zweiten Chemotherapie-Block durchstehen. Aber auch wenn bei all den 1255 Registrierungen am Sonntag kein passender Spender für Nico dabei ist, dann haben die vielen Spender dennoch irgendeinem Menschen in Not geholfen.

Nähere Informationen, auch zum Spendenkonto, das noch vier Wochen für Nico geöffnet ist, gibt es im Internet.

www.dkms.de