"Wir kontrollieren eigentlich jede Woche auf der L 67"

Lahr



Armbrust-Schütze in Haft Lahr (red) - Ein 59-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch in der Lahrer Innenstadt zunächst eine Mitarbeiterin eines Lokals bedrängt und Sicherheitspersonal bedroht. Schließlich schoss er mit einer Armbrust auf Polizisten. Er wurde überwältigt und sitzt nun in Haft (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Ein 59-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch in der Lahrer Innenstadt zunächst eine Mitarbeiterin eines Lokals bedrängt und Sicherheitspersonal bedroht. Schließlich schoss er mit einer Armbrust auf Polizisten. Er wurde überwältigt und sitzt nun in Haft (Symbolfoto: av). » - Mehr