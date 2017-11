Mitreißendes Chorkonzert mit viel Atmosphäre

Rastatt - Dass klassischer Chorgesang, gepaart mit modernen Akzenten, noch immer sein Publikum erreichen kann, das wurde in der Badner Halle unter dem Titel "Berühmte und bekannte Melodien" belegt. Nach dem Erfolgskonzert 2014, bei dem sich die Sänger des Gesangvereins "Liederkranz-Apollonia" und des Chorleiterchors Pfalz zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne präsentiert hatten, erlebten über 500 Besucher erneut ein mitziehendes Konzert. Ein musikalischer Farbtupfer zudem im Programm: Pete Tex & Acoustic Blend.





Trotz minimaler gemeinsamer Proben präsentierten die beiden Chorleiter Rudolf Peter und Harald Kronibus einen harmonisch agierenden Klangkörper. Mit Friedrich Silchers "Hymnus" wurde ein kräftiger gemeinsamer Einstand geboten und bei Franz Schuberts "23. Psalm" war erstmals zu vernehmen, zu was Holger Becker am Steinway-Flügel in der Lage ist.

Der erste Teil des Konzertprogramms war feierlich-klassisch. Hier konnte der Chorleiterchor mit Bassbariton Harald Kronibus als Solist bei "My Lord, what a Morning" die Atmosphäre eines Gospelgottesdiensts erschaffen. Da war auch erstmals bei Verdis "La Vergine degli Angeli" die engelsgleiche Stimme von Ekaterina Kronibus zu hören. Die Sänger des "Liederkranz-Apollonia" standen dem in nichts nach. Der gebotene Querschnitt durch die Welt der Oper war spürbar nach dem Geschmack des Publikums.

Positiv überraschte hinterher der Chorleiterchor mit sieben Varianten zur "Launigen Forelle" von Franz Schubert, bevor Pete Tex seinen umjubelten Auftritt hatte. Beflügelt auch durch das begleitende Trio Christian Leuchtner (Gitarre), Helmut May (Kontrabass) und Steffen Müller (Keyboard) lief der Ausnahmeklarinettist und -saxofonist zur Höchstform auf. Der Titelreigen von Benny-Goodman-Hits bis zum Welthit "Slow Motion" war ein klarer Volltreffer.

Locker und humorig gestalteten dann nach der Pause die beiden Chöre die weiteren Auftritte. Schön der Exkurs der "Liederkränzler" in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit Theo Mackebens "Bel ami" und dem Spaß "Veronika, der Lenz ist da". Apropos Spaß, diesbezüglich zog der Chorleiterchor auch alle Register. Dazu gehörte die Posse "Der Junggeselle" bis hin zu Franz Lehars "Ja, das Studium der Weiber ist schwer". Nicht zu vergessen die Soli in Georg Kreislers "Telefonbuchpolka" und Gerhard Winklers "Casanova-Lied".

Beflügelt durch Stimmung im Saal wurde das gemeinsame Finale der beiden Ensembles mit den getragenen, festlichen Stücken "Die Nacht" (Franz Schubert) und Verdis "Gefangenchor" aus Nabucco zu einem besonderen Genuss.

Begleitet vom langanhaltenden Applaus des Publikums in der Badner Halle setzte man mit Pete Tex & Acoustic Blend den Schlusspunkt unter ein rundum gelungenes Konzert und Cheforganisator Karl-Heinz Lang konnte tief durchatmen.