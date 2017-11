Neuanfang bei den Tierschützern

Damit endet eine Zeit der Ungewissheit, denn der bisherige Vorsitzende Robert Croll hatte zwar seinen Rückzug angekündigt, ließ jedoch im Mai die Jahreshauptversammlung platzen, weil es zu Unstimmigkeiten im Verein gekommen war. Mehrere Vorstandsmitglieder hatten ihre Ämter niedergelegt (wir berichteten). Bei der nun einberufenen Versammlung trat Croll zurück, womit der Weg frei war für einen neuen Vorstand.

An der Spitze steht das Ehepaar Sibylle und Thomas Fritz, das in Au am Rhein ein Unternehmen führt. Kassiererin ist Renate Speck, Schriftführerin Marion Preißler. Zu Beisitzern wurden Daniel Förderer. Mathias Nees, Romana Föry und Xenia Förderer gewählt.

Der neuen Vorsitzenden ist vor allem daran gelegen, das zuletzt belastete Klima in dem rund 460 Mitglieder starken Verein wieder positiv zu gestalten. "Ich möchte den Verein gemeinschaftlich und in demokratischer, respektvoller Art zusammen mit meinen sieben Vorstandskollegen führen", kündigt Sibylle Fritz an. Mitglieder sollen aktiver ins Vereinsleben eingebunden und transparent über die Arbeit auf dem Laufenden gehalten werden.

Der Verein will sich und das Tierheim stärker in der Öffentlichkeit zeigen. Finanziell müsse man sich zwar momentan keine Sorgen machen, so die Vorsitzende. Aber es stünden einige bauliche Investitionen im Gebäude an, nachdem man die Neugestaltung der Außenanlage fast abgeschlossen hat.

Handlungsbedarf sieht der Vorstand wegen der zunehmenden Zahl von Hunden, die im Tierheim betreut werden müssen. Da viele aufgrund ihrer Erfahrungen bei Vorbesitzern schwer vermittelbar seien, strebt die Vereinsspitze Maßnahmen zur Ausbildung der Tiere an, um die Chancen der Hunde auf ein Leben außerhalb des Tierheims zu verbessern. Dazu brauche man geschulte Mitarbeiter und Helfer, die mit den Tieren arbeiten.

Keinen Erfolg hatte der Tierschutzverein mit seinem Vorstoß bei der Stadt Rastatt, den kommunalen Zuschuss von 60 auf 80 Cent pro Einwohner zu erhöhen. Sibylle Fritz ist jedoch bestrebt, nach einer Einarbeitungsphase erneut das Gespräch mit der Stadt zu suchen, um unter den neuen Vorzeichen die Notwendigkeit der Unterstützung zu unterstreichen.