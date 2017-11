"Wir kontrollieren eigentlich jede Woche auf der L 67"

Kuppenheim



Polizei sucht Unfallflüchtigen Kuppenheim (red) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Unfallflüchtigen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich vermutlich um den Fahrer eines Oldtimers handeln. Dieser soll am Sonntag in der Kuppenheimer Bahnhofstraße einen Unfall verursacht haben (Symbolfoto: red).