Mit dem Fahrrad in schwindelnden Höhen

Rastatt - Mit 26 Jahren hat ihn die Leidenschaft fürs Mountainbike-Fahren gepackt und seither nicht mehr losgelassen: Der Plittersdorfer Tobias Groß hat seit Beginn seiner sportlichen Passion mehrere Höhen des Schwarzwalds überwunden, Teile der Alpen erfahren und die Bergwelt der Kanaren kennengelernt. Höhepunkt seiner Touren war die Trans-Himalaya-Expedition.

Neun Monate hatte er sich intensiv vorbereitet, bevor er im September 2002 sein Flugzeug in Richtung Nepal bestieg. Von der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ging es dann mit einer chinesischen Maschine nach Lhasa, der tibetischen Hauptstadt auf der zentralasiatischen Hochebene. Drei Tage hatte das zehnköpfige Reiseteam Zeit, sich an die Bedingungen auf 3600 Metern Höhe zu gewöhnen. Kopfschmerzen und Schwindel seien die häufigsten Beschwerden, die in ungewohnter Höhe auftreten. Groß erinnert sich daran, dass jede Bewegung mehr Kraft brauchte und sich alles anfühlte, als würde es in Zeitlupe geschehen.

Die drei Tage der Akklimatisation waren angefüllt mit kleineren Fahrradrunden und dem Kennenlernen des ehemaligen Palasts des Dalai Lama. In den folgenden 15 Tagen legten die zehn Mountainbiker 1061 Kilometer zurück und überwanden dabei 10200 Höhenmeter. Bis Kathmandu passierten sie fünf Pässe, der höchste von ihnen lag 5250 Meter über dem Meeresspiegel. Begleitet wurden die Sportler von einem Kleinlaster, der die Ausrüstung samt Lebensmittel transportierte, und einem Jeep. Die Sherpas sorgten für den Auf- und Abbau der Zelte, die Verpflegung unterwegs, halfen bei kleineren Reparaturen und übernahmen die Verständigung mit den Einheimischen. "Quasi aus dem Nichts" sei manchmal ein Nomade aufgetaucht, der behauptet habe, das Nachtlager befände sich auf seinem Grundstück, entsinnt sich Groß. Dieser erhielt dann als "Miete" Äpfel oder andere Nahrungsmittel aus der Vorratshaltung. Überhaupt seien sie vorzüglich verköstigt worden, weiß Groß zu berichten. Das Fleisch der Yaks schmecke ähnlich wie Rindfleisch. Einmal habe es sogar mit Fleisch gefüllte Nudeltaschen gegeben. An einem anderen Abend seien sie mit einem in einem Erdloch selbst gebackenen Kuchen begrüßt worden. Alle Teilnehmer überstanden die Strapazen gut, wenn auch jeder zwischendurch mit Übelkeit, Durchfällen und kleineren Schwächephasen zu kämpfen hatte. Mit einer Outdoor-Ausstattung, die in Zwiebeltechnik an- und ablegbar war, mussten sie den Temperaturschwankungen trotzen. Manchmal reichte ein kurzes Trikot für die Mittagszeit aus, berichtet Groß; der Kälte in den Morgen- und Abendstunden musste man in Wärmetrikots mit Thermojacke, Schnürschuhen mit Neoprenüberziehern, mit Handschuhen und Mützen standhalten.

Die kälteste Nacht verbrachte die Gruppe in Sichtweite des Himalaya-Base-Camps. Bei minus 15 Grad Celsius habe man in den Mumienschlafsäcken und Zelten, die in einem Klosterhof aufgebaut waren, zwar nicht gefroren, dank eines anhaltenden Sturms dennoch nicht richtig geschlafen, erinnert sich der Plittersdorfer. "Weil es auf einmal ganz still geworden ist", schlüpften um 5 Uhr morgens alle aus ihren Zelten - der Sonnenaufgang mit klarer Sicht auf den Mount Everest entschädigte für die entgangene Nachtruhe.

Szenen wie diese seien mit den Eindrücken auf der großen weiten Hochebene, den sternenklaren Nächten und den freundlichen Menschen unvergesslich, schaut Groß gerne auf diese Reise zurück.

Heute, inzwischen verheiratet und Vater zweier Söhne, fest eingebunden in den Beruf, kommt er seinem Hobby mit morgendlichen oder abendlichen Spritztouren in die nähere Umgebung nach.