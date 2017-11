Harte Zeiten für zu kleine Igel

Bühl

Jugendlicher Klassiker Bühl (urs) - Er rast, er tobt, er liebt und schwärmt: Benjamin Krüger in Tobias Rotts Inszenierung der "Leiden des jungen Werther". Mit seiner leidenschaftlichen Darstellung schafft es der Schauspieler, das Publikum im Bürgerhaus Neuer Markt in seinen Bann zu ziehen (Foto: urs).

Vettel schwört Ferrari-Team ein Maranello (red) - Nach dem erneuten Ausfall beim Großen Preis von Japan in Suzuka am Sonntag ist die Weltmeisterschaft für Sebastian Vettel in der Formel 1 in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz schwört der Heppenheimer sein italienischen Team auf die letzten Rennen ein (Foto: dpa).