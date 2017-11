Aus "Riva" wird "Rossi" Rastatt (dm) - Im ehemaligen "Riva" gegenüber dem Rastatter Schloss steht nun ein Neustart als Bar, Café und Restaurant "Rossi" bevor. Als Eröffnungstermin nennt der neue Betreiber Ramzi Bouteraa den 1. Dezember. Ursprünglich hatte Verena Kern das Lokal mit ihrem Lebensgefährten Christian Pflüger im September unter dem Namen "Heimat" eröffnen wollen. Ein schwerer Unfall durchkreuzte jedoch die Pläne der beiden (wir berichteten). Sie sehen das Objekt nach der Übergabe in guten Händen, wie sie dem BT sagten. Bouteraa, der in Rastatt lebt, ist seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig. Seit Dezember 2016 betreibt der 32-Jährige das "Pizza & Burger House" in der Bahnhofstraße. (dm) - Im ehemaligen "Riva" gegenüber dem Rastatter Schloss steht nun ein Neustart als Bar, Café und Restaurant "Rossi" bevor. Als Eröffnungstermin nennt der neue Betreiber Ramzi Bouteraa den 1. Dezember. Ursprünglich hatte Verena Kern das Lokal mit ihrem Lebensgefährten Christian Pflüger im September unter dem Namen "Heimat" eröffnen wollen. Ein schwerer Unfall durchkreuzte jedoch die Pläne der beiden (wir berichteten). Sie sehen das Objekt nach der Übergabe in guten Händen, wie sie dem BT sagten. Bouteraa, der in Rastatt lebt, ist seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig. Seit Dezember 2016 betreibt der 32-Jährige das "Pizza & Burger House" in der Bahnhofstraße. Im "Rossi", benannt nach dem Architekten des Rastatter Schlosses, will er nun die Tradition des "Riva" fortführen, inklusive Außenbereich. Die Küche soll italienisch geprägt sein, mit einem Angebot, das Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie auch Kleinigkeiten nach 22 Uhr vorsieht, an besonderen Terminen sei auch Livemusik geplant. Noch ist einiges zu tun bis dahin. Unter anderem wird an der Theke gearbeitet, in der Küche gelte es, neue Geräte zu installieren, das Lokal soll einen barocken, italienischen Look erhalten, wie Bouteraa im BT-Gespräch erläutert. Als Betriebsleiter ist Alexander Heidt (26) mit an Bord, der ebenfalls langjährige Erfahrung in der Gastronomie hat. Unterdessen geht nur wenige Schritte entfernt, gegenüber im "Imperial", eine Ära zu Ende. Das Café in Räumen des Schlosses mit Terrasse zur Herrenstraße muss zum Jahresende definitiv schließen. Wie berichtet, will das Land im Zuge der Verlegung der Schlosskasse und Neugestaltung des Bereichs die Räume anderweitig nutzen, unter anderem fürs museumspädagogische Programm. Gastronomie soll es dort künftig nicht mehr geben. Wie Pächterin Dorothea Opahle mitteilt, ist am 23. Dezember der letzte reguläre Öffnungstag, dann finden noch die Heiligabend- und Silvesterpartys statt. Auch eine Protestaktion von Cafébesuchern mit Unterschriftenliste (wir berichteten) hat letztlich nichts erreicht. Ein zwischenzeitlich neu erarbeiteter Kooperationsvorschlag ist Opahle zufolge von den Staatlichen Schlösser und Gärten abgelehnt worden. Von den Menschen höre sie viel Bedauern. Inzwischen habe sie sich mit der Sachlage arrangiert und eine Arbeitsstelle für die Zeit nach der Schließung gefunden.

