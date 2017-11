Duftspur aus dem Einmachglas

Bischweier - Für den Termin mit der Presse hat sich David-Lee Layata etwas ganz Besonderes ausgedacht: "Wir suchen Sie", sagt er zu mir, als wir uns in Bischweier treffen, um über seinen neuen Verein zu sprechen. Dieser nennt sich "Sniffing Dogs", was übersetzt so viel wie "schnüffelnde Hunde" heißt und passend beschreibt, welches Ziel sich der Verein auf die Fahne geschrieben hat: Die Suche mit Hunden nach verschwundenen Menschen.

Zu dem Treffen sind neben dem Vorsitzenden Layata viele weitere Vereinsmitglieder gekommen - die meisten mit ihren Hunden, die in den Autos auf den Einsatz warten.

Kennengelernt hat sich die Truppe bei einem Tag der offenen Tür, den Layata damals noch im Rahmen des Aufbaus einer gemeinnützigen Suchhundestaffel veranstaltet hat. Doch nachdem man bemerkt hatte, dass es unterschiedliche Interessen zwischen ihnen und dem Dachverband gab, entschied er sich, "ein eigenes Ding zu machen".

So gründeten 13 Mitglieder im August den Verein "Sniffing Dogs". Mittlerweile zählt man bereits rund 20 Mitglieder, die auch von weiter weg kommen, zum Beispiel aus dem Odenwald oder Schwäbisch Gmünd. Regelmäßig wolle man nun Workshops anbieten, an denen die Mitglieder vergünstigt teilnehmen können. Daneben trifft man sich zum Training.

Trainingsflächen gibt es theoretisch überall. Doch man müsse Rücksicht auf Anwohner, Förster, Jäger und natürlich die Gemeinde nehmen. "Wir suchen deshalb uns wohlgesonnene Menschen, die uns erlauben, auf ihrem Grundstück zu trainieren." In Bischweier zum Beispiel habe man vom Jagdpächter eine Erlaubnis für jeden Tag. "Das ist beispiellos", freut sich Layata.

"Man kann mit allen Hunden mitmachen", versichert der 37-Jährige. Das wird deutlich, als die Herrchen und Frauchen ihre Tiere aus den Autos lassen. Es sind große und kleine Hunde ganz unterschiedlicher Rassen dabei. Um in den Verein einzutreten, müssen weder Mensch noch Tier Erfahrungen in der Personensuche, dem sogenannten Mantrailing, haben. Das erste Training absolvieren die Menschen dann aber zunächst einmal ohne ihren Vierbeiner. Danach beginnt das Gespann mit einfachen Trails, erläutert Layata. Bei dem Training oft mit dabei: Freunde, Bekannte oder Kinder der Vereinsmitglieder, die sich verstecken und dann gesucht werden.

Auf der Wiese am Ortsrand von Bischweier wuseln mittlerweile die Hunde der Vereinsmitglieder umher. Zuerst soll von ihnen ein Foto für die Zeitung geknipst werden. Bis jeder an seinem Platz steht, dauert es eine Weile. Danach geht die Suche los. Was ich denn gerne für einen Hund hätte, fragt mich Layata. "Am besten einen, der nicht bellt", grinse ich. Schnell wählt der 37-Jährige einen der Hunde aus.

Ziel: Unterstützung von Einsatzkräften

Dann geht er zu seinem Auto, um ein Einmachglas zu suchen. Mit dem Glas in der Hand kehrt er zu mir zurück, bittet mich, es zu öffnen und einige Male hineinzuatmen. Mit einer sterilen Kompresse muss ich mir anschließend über die Haut und meine Haare streichen, bevor diese ins Einmachglas gelegt wird. Darin befindet sich nun also mein Geruch, anhand dessen der Hund wenig später meine Spur aufnehmen wird.

"Viele Mitglieder machen diese Trainings nicht nur zum Spaß", erzählt Layata. Mit Suchhunden wollen einige die Arbeit von Feuerwehr, Rotem Kreuz oder Polizei unterstützen. Layata kann sich in diesem Zuge vorstellen, mit den örtlichen Feuerwehren künftig ein Training zu absolvieren, um den Ernstfall zu üben. "Es geht aber nicht nur darum, Menschenleben zu retten, sondern auch darum, die Hunde artgerecht auszulasten", betont er. Gleichgesinnte seien im Verein willkommen.

Wir sind nun eine Weile querfeldein über die Wiese und durch hohes Gras gelaufen und stellen uns hinter einen Baum, damit uns der Suchhund und dessen Frauchen nicht sehen können. Für den Hund wird die Suche schwieriger, wenn der Untergrund wechselt und je mehr Zeit verstreicht, erläutert Layata. Einen Hund, der zu 100 Prozent die gesuchte Person finde, gebe es nicht. Die Erfolgsquote mancher Hunde liege aber bei über 90 Prozent.

Während wir hinter dem Baum stehen und uns unterhalten, verlieren wir - ohne es zu merken - Abertausende Hautzellen pro Minute. Der Geruch verstärkt sich deshalb an dieser Stelle. Das merkt auch der Suchhund, als er in unsere Nähe kommt. Ohne uns gesehen zu haben, wählt er eine Abkürzung, schnurstracks auf uns zu und freut sich sichtlich, uns gefunden zu haben. Und noch mehr über das kräftige Lob seines Frauchens.

Weitere Informationen zu dem Verein "Sniffing Dogs" gibt es unter der E-Mail-Adresse info@dogforces.de.