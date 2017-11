Bedingt angekommen

Amer Daraj (53): Der Iraker ist vor etwa drei Jahren mit seiner Frau und seinen beiden erwachsenen Kindern nach Deutschland gekommen. Aufgrund einer Erkrankung ist er seit vier Jahren blind. Und das ist auch sein größtes Problem. Einen Deutschkurs kann er deshalb nicht besuchen. Die Familie wohnt in Rastatt im Dachgeschoss einer ehemaligen Kaserne. Die 70 Treppen kann Amer Daraj nicht allein bewältigen. Es ist ihm auch nicht möglich, sich eigenständig im Freien zu bewegen. Rund um die Uhr ist er auf die Hilfe seiner Frau angewiesen, die deshalb nicht berufstätig sein kann. Sein größter Wunsch wäre eine Wohnung im Erdgeschoss, am liebsten mit Balkon oder Garten, damit er sich auch einmal ohne Begleitung im Freien aufhalten kann. Noch besser wäre eine Augen-OP. Doch bis jetzt hat er in Deutschland noch keinen Arzt gefunden, der ihm helfen kann. Für seine Kinder wünscht er sich eine gute Arbeit und ein besseres Leben in Deutschland. Beide besuchen einen Deutschkurs. Zurzeit kann sich Daraj, der neun Jahre beim Militär war, eine Rückkehr in den Irak nicht vorstellen. Dazu müsste sich die Situation dort sehr verbessern.

Safi Chahror (57): Der Palästinenser besucht jeden Tag den Deutschkurs. Doch das Schreiben bereitet ihm Probleme, weil er an Parkinson erkrankt ist. Kontakt zu Deutschen hat er noch nicht gefunden, seine Aufenthaltsgenehmigung gilt nur ein für Jahr. Er wohnt zusammen mit seinen sechs Kindern in einer Wohnung in Rastatt, seine Frau allerdings ist in Tunis und darf nicht nach Deutschland einreisen. Das wäre aber sein größter Wunsch: "Mein jüngster Sohn ist erst neun Jahre und braucht seine Mutter." Den Haushalt und die Einkäufe für die Familie meistert er nur dank seiner Medikamente. Länger als zwei Stunden kann er aber nicht arbeiten. Als Palästinenser habe er kein Heimatland, sagt er. Bevor er nach Deutschland kam, lebte er in Syrien, wo sein Haus durch eine Bombe zerstört wurde. Über Libyen reiste er nach Deutschland. Gerne würde er in Deutschland arbeiten, aber wegen seiner Krankheit ist das nicht möglich. Die Sprache will er aber auf jeden Fall lernen. Den Deutschen ist er dankbar für ihre Hilfe und hofft, dass sie ihm weiter gewährt wird.

Mohamed Naddaf (50): Seit drei Jahren ist der Palästinenser in Deutschland. Zuvor war er mit seiner Frau und seinen fünf Kindern (heute zwischen dreieinhalb und 17 Jahren alt) in Syrien zu Hause. Vor dem Krieg flohen alle in den Libanon. Dort sitzt seine Familie bis heute fest, sechs Personen in einem Zimmer. Das ist Mohamed Naddafs größtes Problem, nicht allein weil er seine Familie sehr vermisst, er muss sie auch monatlich mit Geld unterstützen. Aber das Warten könnte bald ein Ende haben: Nach fünf Monaten Warten auf einen Termin hat die deutsche Botschaft der Familie jetzt ein Visum erteilt. Es wir also bald ein Wiedersehen geben. Nur: Bis jetzt bewohnt Naddaf ein Zimmer in einem Keller, wo es auch noch hineinregnet. Seiner Familie möchte er gerne eine größere Wohnung bieten können. Von der neuen Bundesregierung wünscht er sich, dass er und seine Familie in Deutschland bleiben können. Ein Heimatland habe er nicht mehr. Kontakt mit Deutschen hat er schon aufgebaut. Er spricht Leute an zum Beispiel im Café, obwohl ihm die Aussprache noch schwer fällt. Nach dem Deutschkurs möchte er eine Arbeit finden, und er wünscht sich, dass seine Kinder in Deutschland eine Ausbildung machen und studieren, so wie er es als junger Mann vor 30 Jahren sich auch erträumt hat. Damals ist nichts daraus geworden.

Mehrdad Babaei (29): Der Iraner hat regelmäßigen Kontakt zu zwei bis drei Deutschen gefunden, aber das genügt ihm nicht. Sich mit Einheimischen zu unterhalten, findet er sehr gut für sein Deutsch. Eine schwierige Sprache - besonders die Grammatik und die Artikel. Auch dass auf der Straße viel Dialekt gesprochen wird, im Deutschkurs aber Hochdeutsch, ist ein Problem. In seiner Anschlussunterbringung in Kuppenheim hat er keine deutschen Nachbarn. Zu lange müssen in den Heimen zu viele Personen in einem einzigen Zimmer wohnen. Das sei ein großes Problem, das in anderen Bundesländern besser gelöst sei. Viel zu lange dauere es auch, bis man als Asylbewerber nach der Anhörung einen Bescheid bekommt.

Aber dieser Tage wird er in seine erste eigene kleine Wohnung in Karlsruhe umziehen. In der Fächerstadt wird er auch arbeiten. Er nimmt an einer Einstiegsqualifizierung bei einer Softwarefirma teil. Um in der Region heimisch zu werden, ist er im Rahmen seiner Möglichkeiten herumgereist, hat schon Städte wie Heilbronn, Freiburg und Straßburg besucht. Den Iran hat Mehrdad Babaei aus politischen Gründen verlassen, solange sich das Regime nicht ändert, will er auf keinen Fall zurück.

Maha Nour (33), Anmar Nazem (36), Qamar Nazem (fast 3): Die Familie aus dem Irak ist seit zwei Jahren in Deutschland und hat Schreckliches erlebt. Bei einer Autofahrt wurde sie von einer Terrormiliz gestoppt und zusammengeschlagen. Die Schwiegermutter wurde getötet, die ganze Familie und auch das damals sechs Monate alte Baby schwer verletzt. Mutter Maha und die kleine Qamar haben sich inzwischen körperlich einigermaßen erholt, das Kind wurde in Deutschland mehrfach operiert. Der Vater hat Lähmungserscheinungen auf der rechten Seite, ist schwer behindert und kann sich nur noch kurze Zeit auf etwas konzentrieren. Deswegen kann er seinen Beruf als Notarzt im Augenblick nicht ausüben. Maha ist Frauenärztin und möchte gerne wieder in diesem Beruf arbeiten. Deswegen lernt sie fleißig Deutsch, und die Familie hätte gerne mehr Kontakt zu Einheimischen, auch um die Sprache zu verbessern. Doch seit zwei Jahren müssen sie zu dritt in einem kleinen Zimmer wohnen, zurzeit in Durmersheim. Der sehnlichste Wunsch der Familie ist außer einem Platz im Kindergarten für Qamar eine eigene Wohnung. Von Amts wegen dürfen sie nur in Durmersheim wohnen, was die Suche erschwert. Gerne würde die Familie mit deutschen Nachbarn in Kontakt kommen. In den Irak wollen sie auf keinen Fall zurück. Die Erinnerungen sind zu schlimm und die Terrormilizen treiben weiter ihr Unwesen.

Haiylom Mohammad (20): Seit zwei Jahren ist der Eritreer in Deutschland. Seit einigen Monaten wohnt er in einer Anschlussunterbringung in Durmersheim, wo sich ein rühriger Helferkreis gebildet hat, der die Flüchtlinge bei der Integration unterstützt. "Ich kann immer anrufen, wenn ich Hilfe brauche, das ist sehr gut", sagt er. Um in Deutschland heimisch zu werden, will Mohammad weitere Freunde finden und eine Ausbildung im Metallbau machen. Dazu braucht er aber einen Hauptschulabschluss, den er in Eritrea nicht machen konnte. Er hofft, das in Deutschland nachholen zu können. "In meinem Heimatland gibt es keine Freiheit", sagt er. Und solange das so ist, will er auf keinen Fall zurück. Sollte sich die politische Situation ändern, will er gerne wieder mit seiner Familie leben, aber das ist sehr ungewiss. Wenn er sich in Deutschland ein gutes Leben aufbauen kann, möchte er hier bleiben. Dass es für Flüchtlinge so schwer ist, eine eigene Wohnung zu finden, sei ein großes Problem, das in anderen Bundesländern besser gelöst sei. Zumindest hat er das von anderen Flüchtlingen so gehört.

Direkt nach seiner Ankunft in Deutschland musste Haiylom Mohammad mit rund 2000 Menschen in einem Lager leben. Dann war er für viele Monate mit sieben fremden Personen in einem Zimmer untergebracht. Da ist es jetzt in Durmersheim besser, wo er sich eine Wohnung mit fünf anderen jungen Männern teilt. Aber natürlich wünscht sich Mohammad, dass er bald eine eigene Bleibe findet.