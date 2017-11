Ereignisreicher Konzertabend der Extraklasse

Nicht nur Chorgesang, dargeboten von fünf befreundeten Gesangvereinen, gehörte zum fünfstündigen Programm, sondern auch Auftritte der Tanzformation "Be in Motion" des Turnvereins Iffezheim, der Gesangsolistin Christiane Scherer sowie der Unterhaltungscombo Adolf Riedel.

Man vergaß aber auch nicht an diesem Abend all jene zu ehren, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben (gesonderter Bericht erscheint morgen).

Die Ovationen durch das Publikum waren Ausdruck der Begeisterung für das Dargebotene. Die neue Chorleiterin des MGV, Julia Gaube, verstand es, das Programm so zu gestalten, dass jeder auf seine musikalische Kosten kam - von der klassischen Musik über Pop und Rock bis hin zu Soulmusik und Heimatmelodien. Dem Jubelverein selbst blieb es vorbehalten, den Konzertreigen zu eröffnen. Mit "Wir laden gern unsere Gäste ein" fand der Frauenchor gleich den richtigen Ton und Einstieg. Den bewiesen sie auch mit den "Irischen Segenswünschen" und "Einer von 80 Millionen".

Natürlich wollten auch der Kinderchor und die Teenies des MGV ihrem Frauenchor ein Ständchen bringen. Das schafften sie mit Bravour, unter der Leitung von Beatrice Herrmann, mit "Applaus, Ap-plaus".

Auch der Männerchor des MGV ließ es sich nicht nehmen, dem Frauenchor musikalisch zu gratulieren. Das "Chiantilied" und der Gassenhauer "Die kleine Kneipe" kamen beim Publikum sehr gut an. Zu einem einmaligen Erlebnis wurde das Gesangssolo von Christiane Scherer "One Moment in Time". Sehr einfühlsam begleitet wurde sie dabei von der Combo Adolf Riedel. Moderne und beschwingte Musik gab es danach vom Frauenchor "Only Women" von den Harmoniechören Durmersheim, unter der Leitung von Herbert Maier. Sie intonierten beispielsweise "Hit the Road Jack", "Thank you for the Music" oder , "Can you feel the Love tonight", wobei sie durch ihre gesangliche Geschlossenheit und Flexibilität außerordentlich zu begeistern wussten.

Mit Ohrwürmern und auf hohem Niveau stehendem Gesang wusste der Männergesangverein "Rheinlust" Illingen, unter der motivierenden Dirigentin Nuria Cunillera, mit "Oj-ja", "Benia Calastoria" oder auch "The Lion sleeps tonight" zu begeistern. Mit den Chören "Guten Abend", "66 Jahre" oder "Es ist für uns eine Zeit angekommen" bereitete der Gemischte Chor aus Würmersheim unter der Leitung von Holger Ebeling dem MGV-Frauenchor ein schönes Geburtstagsständchen. Auch der Chor "Cantiamo" des MGV Muggensturm, unter der Leitung von Nuria Cunillera, reihte sich in die Gratulantenschar mit "Royals", "I will survive" und "California Dreaming" ein.

Der gemischte Chor des AGV "Harmonie" Muggensturm, unter der Leitung von Patric Benz, brachte als Gastgeschenk Lieder mit, die den Herbst und die Winterzeit einläuteten. Wieder eine ganz andere musikalische Richtung schlug "InPOPnito" vom Sängerbund Haueneberstein, unter der Leitung von Holger Ebeling, mit "Siyhamba", "Up where we belong" und "Bohamian Rapsody" ein. Mit "Griechischer Wein" vom Gemischten Chor des MGV Muggensturm unter Chordirektorin Julia Gaube endete ein großes Chorerlebnis auf zwei Bühnen. Zum Schluss versammelten sich die über hundert Sängerinnen und Sänger des Männergesangvereins Muggensturm, der Frauenchor, der Männerchor, "Cantiamo" sowie der Kinderchor und die Teenies zum gemeinsamen Abschlusslied "So lang in uns ein Feuer brennt" zusammen. In sehr angenehmer Weise führten Rudi Großmann und Christiane Scherer durch den erlebnisreichen Konzertabend.