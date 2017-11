Herbstlauf unter prächtigen Bedingungen

Waren es im vergangenen Jahr noch 385 Teilnehmer beim traditionellen Ötigheimer Herbstlauf, so meldeten diesmal beinahe 100 Laufbegeisterte mehr an. Gründe dafür gab es gleich mehrere: Zum einen das schöne Wetter mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad, zum anderen die zuvor durchgeführten baden-württembergischen Waldlaufmeisterschaften, die die TGÖ nach 2015 zum zweiten Mal ausrichtete. "Wir profitieren heute natürlich von den Meisterschaften. Das zieht einfach noch mal mehr Teilnehmer an als sonst", kam Matthias Speck, Verantwortlicher der Abteilung Leichtathletik bei der Turngemeinde Ötigheim das eine oder andere Mal selbst ins Schwitzen. "Teilweise haben wir zwischen den Läufen nur ein bis zwei Minuten Puffer, da ist es natürlich manchmal etwas hektisch", erklärt der Verantwortliche. Dennoch war Speck äußerst zufrieden mit dem Tagesablauf. "Es lief alles wie geplant und ohne größere Komplikationen", bestätigte er kurz nach Start des finalen Zehn-Kilometer-Laufs. Wie schon in der Vergangenheit kamen zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus der direkten Umgebung, aber auch Teilnehmer aus dem benachbarten Elsass fanden den Weg ins Telldorf.

Den Beginn des traditionellen Herbstlaufs machten wie immer die jüngsten Teilnehmer des Tages. Beim 400-Meter-Bambinilauf siegte Jonathan Dieck vom SVK Beiertheim mit einer Zeit von 1:31 Minuten knapp. Im 600-Meter-Lauf setzte sich Max Kirchner vom Rastatter TV mit einer Zeit von exakt zwei Minuten nur zwei Sekunden vor dem Zweitplatzierten durch. Pascal Gantner vom SCL Heel Baden-Baden gewann den 800-Meter-Lauf mit einer Zeit von 2:38 Minuten.

Im folgenden Fünf-Kilometer-Lauf, der an der Brüchelwaldhalle startete, durch den Ötigheimer Wald führte und anschließend auf die Zielgerade im Stadion verlief, setzte sich Felicien Gerbasi aus Straßburg mit einer Zeit von 17:37 Minuten durch. Ihm folgte auf Platz zwei Patrick Longhin der Sportfreunde Forchheim mit 17:53 Minuten und Ali Abdullah Mohammed vom TV Bühl mit 18:07 Minuten. Schnellste Frau war Natascha Bischoff, die mit einer Zeit von 19:42 Minuten als insgesamt Neunte die Ziellinie überquerte.

Beim Zehn-Kilometer-Lauf, ebenfalls an der Brüchelwaldhalle gestartet, allerdings mit zwei Runden durch das Waldstück und dann auf die Zielgerade führend, triumphierte mit großem Vorsprung nach 34:06 Minuten Patrick Hilpert. Colin Hervé folgte nach 35:56 Minuten als Zweitplatzierter. Nach 36:27 Minuten kam Marius Seith als Dritter ins Ziel. Schnellste Frau war beim Hauptlauf Aude Vollmer mit einer Zeit von 40:20 Minuten.

Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhielten für ihre Leistungen neben Urkunden auch Sachpreise, wobei sich die schnellsten drei Frauen und Männer des Zehn-Kilometer-Laufes zusätzlich über Preisgelder freuen durften.

Die beiden ältesten Teilnehmer waren Erika Krüger vom TSV Reichenbach, die in der Altersklasse W 80 (Jahrgang 1935) mitlief und mit einer Zeit von 1:17:27 Stunden die Ziellinie überquerte, und von der LG Hardt Dieter Bertsch. Der 1938 Geborene trat in der Altersklasse M75 an und lief die Strecke in 59:03 Minuten.