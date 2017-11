Ein Badener rockt das Benz-Kundencenter Rastatt (saa) - Eigentlich warten die Besucher im Mercedes-Benz-Kundencenter darauf, mit einem neuen Auto nach Hause zu fahren. Bei der "A big Music Night" wurde das Kundencenter mit Hilfe einer eindrucksvollen Bühne, Lautsprechern und viel Bühnentechnik zu einer Konzertarena umfunktioniert - für das Gastspiel von Namika und Max Giesinger. Namika sorgte mit "NA-MI-KA" gleich für gute Laune beim Publikum. Die Lieder der Sängerin mit marokkanischen Wurzeln orientieren sich an der deutschen Hip-Hop Szene und enthalten auch Rap-Elemente. In den letzten zwei Jahren hat sich für die Sängerin sehr viel verändert. "Ich bin von meiner Wohnung auf die Autobahn gezogen, damit ich alle Termine wahrnehmen kann", berichtete die Sängerin. Im Jahr 2015 feierte sie mit ihrer Debütsingle "Lieblingsmensch" einen großen Erfolg und wurde eine von drei weiblichen Hip-Hop Künstlerinnen, die in den deutschen Charts Platz eins erreichten. Mit ihrer sympathischen Art spielte die Sängerin immer wieder mit dem Publikum, indem sie einzelne Textpassagen nachsingen ließ und das Publikum zum Mitklatschen aufforderte. Dass die Sängerin auch eine gekonnte Rapperin ist, bewies sie mit dem Titel "Wenn sie kommen". Der Song überzeugte vor allem mit seinem schnellen Rhythmus und dem schnell gesprochenen Text in den Strophen. Ein besonderes Glanzlicht war die kleine Akustik Session. Begleitet von einer Gitarre und Klavier zeigte Namika, dass sie auch die leisen Töne beherrscht und überzeugte das Publikum mit ihrem außergewöhnlichen Gesangstalent. Bei den Liedern "Mein Film" und "Broke" glänzte sie vor allem mit ihrer klaren Stimme. Ein weiterer emotionaler Höhepunkt des Abends war das Lied "Nador". Es handelt von der gleichnamigen marokkanischen Küstenstadt, in der Namika ihre Wurzeln hat. Das Besondere an dem Lied war, dass es sowohl aus Rap-Elementen als auch aus einem gefühlvoll gesungenen Refrain bestand. Mit ihren Liedern zeigt Namika, dass Rap nicht nur ein Stilmittel von Härte sein muss, sondern auch gefühlvoll klingen kann. Während das Publikum zu Beginn des Konzerts etwas zurückhaltend war, gingen spätestens zu der bekannten Gitarrenmelodie von "Lieblingsmensch" alle Hände zum Mitklatschen oder Filmen nach oben. Während des Refrains wurde auch der letzte Zuschauer zum Mittanzen animiert und das Publikum sang kräftig den bekannten Text mit. Dann Max Giesinger. Ein großer Vorhang verdeckte zu Beginn die Bühne, der nach den ersten Gitarrenakkorden fiel. Während des Intros zeigte sich der Sänger von seiner rockigen Seite und sorgte mit schwungvollen Tanzeinlagen beim Publikum für viel Stimmung. Unter dem Motto "Star zum Anfassen" sprang Giesinger immer wieder von der Bühne und redete mit Fans. Durch seine offene Art konnte der Musiker das Publikum zum Mitfeiern animieren. Obwohl Giesinger aus Waldbronn im Landkreis Karlsruhe stammt, stand er an diesem Abend zum ersten Mal mit seiner Band in Rastatt auf der Bühne. "Heute ist eine Weltpremiere, und Ihr seid alle die Augenzeugen", scherzte der Sänger in badischem Dialekt. Den ganzen Abend betonte Giesinger, dass er sehr mit seiner Heimat Baden-Württemberg verbunden ist. "Wir wohnen hier im Urlaub. Das habe ich auch erst zu schätzen gelernt, seitdem ich in Hamburg wohne", berichtete der Sänger. Bei seiner zweiten Single "Wenn sie tanzt" wurde Giesinger kräftig vom Publikum unterstützt. Die Melodikamelodie, die der Sänger selber spielte, machte das Lied zu einem Ohrwurm. Auch bei seinem Programm wurde eine kleine Akustik-Session eingebaut. Begleitet von drei Gitarren und einem Akkordeon zeigte sich der Sänger von seiner gefühlvollen Seite. Nach den leisen Tönen wurde es aber wieder laut. Das Lied "Vielleicht im nächsten Leben" überzeugte durch die rockigen Zwischenspiele der E-Gitarre. Gegen Ende wurde es dann noch einmal gefühlvoll. Bei "Nicht so schnell" spielte der Musiker das Intro selbst am Klavier und erzeugte damit eine romantische Stimmung im Saal. Als Zugabe spielte die Band Giesingers erste große Single "80 Millionen". Der Höhepunkt des Liedes war, als Max Giesinger fünf Kinder aus dem Publikum auf die Bühne holte und mit ihnen zusammen, nur begleitet von einer Gitarre und einer Rassel, den Refrain des Liedes sang.

