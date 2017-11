Eine Wohltat schöner als die andere Durmersheim (HH) - In zwei Zahlen lässt sich der fantastische Erfolg fassen, zu dem am Samstag in Durmersheim das Konzert mit dem Akkordeon-Spielring der Hardtgemeinde und dem Hohner-Orchester Trossingen wurde: 400 und 7. Mit schätzungsweise fast 400 Besuchern wirkte alleine schon die Publikumskulisse auf alle Beteiligten beglückend. Und bereits im ersten Teil des Abends gelang es dem Ersten Orchester des Spielrings unter der Leitung von Christian Karius, die Zuhörer in den Bann zu ziehen. Anschließend bot das von Johannes Baumann dirigierte Akkordeonorchester Trossingen ein derart exquisites Musikerlebnis, dass die Begeisterung wahre Höhenflüge machte. Am Ende des Konzerts konnte die rekordverdächtige Zahl von sieben Zugaben verbucht werden. Damit hatte sich eine Hoffnung vom Anfang erfüllt. "Mensch, Akkordeonmusik ist doch etwas Besonderes", lautete das Resümee, dass sich Manfred Kappler gewünscht hatte, als er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Bezirks Mittelbaden im Deutschen Handharmonika-Verband, der Veranstalter war, die Besucher begrüßte. Ausrichter war der Akkordeon-Spielring Durmersheim, der damit das Jubiläumsjahr seines 50-jährigen Bestehens krönte. Das Spielring-Orchester legte gleich mit der als Eröffnungsnummer dargebotenen "New York Ouvertüre" von Kees Vlak einen großen Auftritt hin, von Karius sorgfältig gestaltet. Es war eine Klangbilderreise von großem Detailreichtum, ein flirrender Streifzug durch unterschiedliche Stimmungen, von ruhigen Ecken bis ins Nachtleben am Broadway. Mit "Another Wish" folgte eine Komposition von Hugo Felder, die erst Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, wie Monika Kölmel anmerkte, die durch das Programm des Spielrings führte. Es war leichte Muse im besten Sinne, eingängig, beschwingt, tanzbar. Ein Medley aus dem Musical "Cabaret", das Potpourri "Eric Clapton in Concert" und "Mac Arthur Park" vom Jimmy Web waren die Titel, bei denen das Durmersheimer Orchester in wunderbarer Weise seine Möglichkeiten auffächerte. Gefühl und Können verschmolzen zu vielgliedrigen Gebilden, bei denen allerhand Feinheiten eine Lust an kreativen Akzenten deutlich machte. Dass das Publikum zwei Zugaben herausklatschte und einer dritten nicht abgeneigt schien, war keine Höflichkeitsübung, sondern Überzeugungstat. Man beließ es bei "Viva la Vida" und "I will follow him", denn man war ja erst bei der Pause angelangt. Besser hätte die Stimmung für den Auftritt des Hohner-Akkordeonorchesters nicht vorbereitet werden können. Die Durmersheimer Akkordeonspieler seien mit ihrem anerkannt hohen Niveau ein etablierter Kulturvermittler der Gemeinde, hatte Bürgermeister-Stellvertreter Hermann Kölmel in seinem Grußwort bei Konzertbeginn festgestellt. Dass er das Gastspiel des Trossinger Orchesters in etwa so einstufte, "als käme der FC Bayern nach Durmersheim", wurde zunächst etwas belächelt. Als die Trossinger dann spielten, nicht mehr. Dieser Klangkörper erwies sich wahrlich als eine Liga für sich. Sein Metier ist die reine Schönheit der Akkordeonmusik in faszinierend klarer Ausformung, jedes Stück ein fesselnder Hochgenuss. Ein Paukist und ein Schlagzeuger, vielleicht mal ein kurzer Ton, der elektronisch klingt, sind alles, was daneben heraustritt. Dirigent Baumann eröffnete die Darbietungen mit der Ouvertüre zur Operette "Die schöne Helena", der die Konzertsuite "Porgy and Bess" folgte. Die Floskel "wie aus einem Guss" drängte sich auf, so exakt, kompakt, homogen und fließend war alles. Mit Fritz Doblers "Werziade I" kam das Repertoire jazzigen Spielarten nahe. Tschaikowskys "Capriccio Italien" wurde zum stimmungsreichen Ohrenschmaus. Das Publikum war hin und weg und holte sage und schreibe fünf Zugaben heraus. Darunter waren der "Root Beer Rag" von Billy Joel, "Soul Bossa Nova" von Quincy Jones oder die "Serenade" von Derek Bourgeois, lauter Wohltaten, eine schöner als die andere.

