"Wie eine kleine Landesgartenschau" Rastatt (sb) - Die Ehrung der Mitglieder mit den schönsten Gärten stand im Mittelpunkt der Feier der Siedler und Wohneigentümer Rastatt-Münchfeld beim traditionellen Erntedankfest im gut besuchten Pfarrsaal der Herz-Jesu-Pfarrei. Der Vorsitzende der Gemeinschaft, Wolfgang Franzke, freute sich: "Mit unserem Engagement schaffen wir einen Mehrwert für unsere Siedlung und erhöhen so die Lebensqualität", sagte er. "Was Sie in Sachen Umwelt- und Tierschutz leisten, ist vorbildlich", lobte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und fügte hinzu: "Weil sich engagierte Menschen einbringen, haben sie so viele verschiedene Projekte und Veranstaltungen." Der OB sprach unter anderem die Streuobstwiese, das Apfelsaftpressen, das jährliche Siedlerfest oder die Nikolausaktion für die jüngsten Bewohner an. Wichtiger Bestandteil im Programm ist der Besuch einer Fachjury, die Mitte Juni mehrere Hundert Gärten im Münchfeld und der Siedlung anschaut (wir berichteten). Nun wurden Stadt- und Gemeinschaftspreise von Wolfgang Franzke, OB Pütsch und dem Ehrenvorsitzenden des Bundesverbands, Hans Rauch, übergeben. "Es ist toll zu sehen, welche Ideen Sie in ihren Gärten umsetzen. Für mich ist die Begehung jedes Mal wie eine kleine Landesgartenschau", sagte der OB und unterstrich, dass die Stadt Rastatt die Aktion der Gartenbegehung auch in Zukunft finanziell unterstützen werde. Franzke betonte, dass die Gemeinschaft in Rastatts Süden gemeinsam mit der Siedlergemeinschaft in Rastatt-Rheinau-West die einzige im Verband Wohneigentum ist, die eine solche Begehung jedes Jahr organisiert. Auch in diesem Jahr wurde den Aspekten Ökologie und Klimaschutz besondere Bedeutung zugemessen. "Es geht nicht um das Alibi-Bäumchen im zugepflasterten Vorgarten, sondern um Grundstücke, die möglichst wenig versiegelt sind", machte Franzke klar und zeigte, wo die Jury an insgesamt zwei Tagen besonders viele Punkte vergeben hatte. Richard Schramm freute sich über den ersten Stadtpreis. Platz zwei ging an Bernd Gaulke, während Karl Reuter für seinen Garten mit dem dritten Stadtpreis ausgezeichnet wurde. Anerkennungspreise gingen an Jörg Reuter, Sigurd Otzen, Günter Lehmann, Sieglinde Schmitt, Herrmann Stempfle, Heinz Witschel, Peter Kalemba, Dieter Wagenbrenner, Bruno Hipp, Rudi-Leo Bastian, Sebastian Pörschke und Bernhard Balles. Den Wettbewerb der Siedlergemeinschaft gewann Walter-Franz Schmid vor Alfred Haefele und Dieter Zeitvogel. Für besonders schöne Gärten wurden zudem zahlreiche Anerkennungspreise an Manfred Winter, Jörg Schmidt, Hans Rauch, Bernd Westermann, Rosemarie Alisch, Albert Hornung, Herbert Jung, Pierre Fingermann, Frank Hornung, Manfred Hetzel, Angelika Zittel und Martin Schweizer vergeben. Nicht fehlen durfte bei der kurzweiligen Erntedankfeier ein Einblick in das neue Buch von Hans Peter Faller und seiner Stadtmaus, das heute offiziell vorgestellt wird (wir berichteten). Abgerundet wurde die Feier von Pfarrer Ralf Dickerhof. Er rief dazu auf, mit den natürlichen Ressourcen von Gottes Schöpfung maßvoll umzugehen.

