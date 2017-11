Landwirt bangt um seine Rinder

Elchesheim-Illingen (yd) - "Da lagen unsere Vorräte für den Winter." Wolfgang Kölmel blickt sorgenvoll auf die verkokelte Erde neben dem Braungießenweg hinter den Tennisplätzen - noch immer liegt hier der Brandgeruch in der Luft. "Das war das Futter, das unsere Tiere über die kalte Jahreszeit bringen sollte. Alles weg." Unbekannte haben die 65 Heuballen, die hier lagerten, in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober angezündet. Sie wurden alle ein Opfer der Flammen. "Zum Glück ist keines meiner Tiere zu Schaden gekommen", sagt Kölmel, der am östlichen Ortsrand eine Herde von neun Limousin-Rindern unterhält, außerdem hat er noch ein Pferd. "Ich praktiziere Mutterkuhhaltung. Das heißt, die Tiere sind das ganze Jahr über auf der Weide. Der Bulle deckt die Kühe hier und die Kälber trinken bei ihren Müttern, bis sie alt genug sind, um Gras zu fressen. Im Winter füttere ich dann Heu. Es geht einfach nicht in meinen Kopf, wie jemand so etwas tun kann. Den Tieren ihr Futter wegnehmen." Ein Spaziergänger hatte am vergangenen Dienstag morgens um halb acht bei Familie Kölmel geklingelt: Die Heuballen am Braungießenweg würden brennen. Monika Kölmel sah nach dem Rechten und alarmierte direkt die Feuerwehr. Die war, zusammen mit den Wehren aus den Nachbargemeinden zwar schnell vor Ort, zu retten waren die 65 Heuballen, die von Netzen zusammengehalten wurden, aber nicht mehr. Immerhin: Ein Übergreifen des Feuers auf den direkt angrenzenden Wald konnte verhindert werden und die drei Kühe mit ihren fünf Jungtieren, die etwas weiter weg grasen, waren zwar in hellem Aufruhr, aber sonst nicht weiter gefährdet. Dennoch fürchtet Kölmel, dass seine Tiere den Winter nicht überstehen: "Ich muss jetzt dringend Heu füttern, aber woher soll ich das nehmen?" In diesem Jahr sei die Heuernte ohnehin sehr schwach ausgefallen: "Die zehn Hektar große Fläche, die mir vergangenes Jahr 88 Ballen brachte, hat in diesem Jahr gerade mal 35 abgeworfen", sagt der 66-Jährige. Durch Spendengelder sei es ihm nun möglich, Futter zu kaufen: "Aber woher nehmen? Wer Heu macht, der braucht es in aller Regel ja selber." Der Elchesheim-Illinger hofft, dass sich noch Landwirte finden, die ein paar Ballen abtreten können. "Einige aus der Region haben auch schon Silage gespendet. Aus Oberharmersbach bringt mir heute jemand etwas. Und aus der Pfalz bekomme ich auch noch einen Ballen." Einer davon reiche etwa für drei Tage - der Winter hat aber bekanntlich noch gar nicht richtig begonnen. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir bekommen irgendwo Heu her, oder wir müssen die Tiere schlachten." Für eine Woche reiche das gespendete Futter noch aus. Auch Geldspenden seien eingegangen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. "Dafür sind wir unendlich dankbar. Es gibt viel Solidarität", meint Kölmel, der seit 1990 hinter dem Sportplatz in Elchesheim Rinder hält. Vor zehn Jahren habe sein Futter schon einmal gebrannt. "Ich habe damals versucht, das Ganze zu versichern - vergeblich, das macht keiner." Kölmels ganze Hoffnung liegt darin, ausreichend Futter kaufen zu können. Für sachdienliche Hinweise auf den Täter hat er zudem eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt. Wer Heu oder Silage abzugeben hat, kann sich bei Wolfgang Kölmel unter (0173) 4 18 7997 melden.

