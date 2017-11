Krimi entsteht beim Reisen

Durmersheim - "Das Recht zu strafen" heißt ein im September erschienener Thriller von Ingo Bott. Es ist sein Erstlingswerk in der Krimisparte, erhielt innerhalb weniger Wochen auf diversen Besprechungsplattformen flammend-positive Kritiken von begeisterten Lesern.

Der Wahlrheinländer kam 1983 in Rastatt zur Welt. Seine Kinder- und Jugendtage verbrachte Bott in Durmersheim, am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium machte er Abitur. Seit fast sechs Jahren hat der Badener aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt in Düsseldorf. Der 34-Jährige ist Strafverteidiger mit Fachgebiet Wirtschaftsrecht. Jura studierte er in Freiburg, zwei Jahre arbeitete er promotionsbegleitend am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität Passau, bevor er dort seinen Doktortitel erhielt.

Erste Geschichten schrieb Bott bereits während des Studiums. Dazu sagt er: "Ich hatte schon immer viel Freude an Sprache; letztendlich geht es darum auch in meinem Beruf als Anwalt". Seinem Broterwerb geht Bott nach eigener Aussage mit großer Passion nach. So lag es nah, die Leidenschaft für Sprache und Beruf in Kombination mit fundierten Kenntnissen der Rechtswissenschaften zu einer spannenden, für jedermann verständlichen Geschichte zu verbinden. Zwischen Idee und Erscheinen seines 444-seitigen Werks liegen eineinhalb Jahre. "Für meinen Job reise ich viel; Zeit zum Schreiben findet sich etwa am Flughafen oder im Zug", beschreibt Bott seine Aktivitäten als Thrillerautor.

An Energie, um Beruf und Schriftstellerei parallel zu bedienen, mangelt es dem gebürtigen Rastatter offenbar nicht. "Was man gern tut, kostet nicht viel Kraft, sondern macht Spaß", erklärt er. Womöglich entdeckt der Globetrotter in Sachen Strafverteidigung gar unterwegs Paten für einen Buchhelden. In seinem Krimi heißt dieser Max Faber. Er ist Strafverteidiger. Gibt es eine Verbindung des Autors zu dem smarten Supertypen aus dem Thriller, der eine gut gehende Kanzlei in Berlin leitet, bei Frauen ankommt und der Liebling der Hauptstadtmedien ist? "Anders als Faber bin ich Partner in einer großen Sozietät und habe mit Fällen des Wirtschaftsstrafrechts zu tun", sagt Bott und fügt an: "Faber mag das schöne Leben; ich neige dem auch zu, andererseits bin ich weniger chaotisch und deutlich gelassener als Faber das ist". Botts Sprachfaible spiegelt sich in Fabers weiblichem Gegenstück wider. Die "heißeste Staatsanwältin Berlins" trägt den spanisch-deutschen Namen Anna Sánchez-Amann. Die kleine Hommage kommt nicht von ungefähr, denn Juravorlesungen besuchte Bott auch in Sevilla (Spanien) und Montevideo (Uruguay). Spanisch und Englisch spricht er verhandlungssicher. Zurück zu Max Faber. In Berlin ist er einem perfiden Serienkiller auf den Fersen, der jede Woche eine Frau meuchelt. Botts Story hat alles, was der vollendete, atemlose Thriller braucht. Keine Wendung ist vorhersehbar. Botts Stakkato-Schreibe ist gewöhnungsbedürftig und ein Novum, liest sich aber auf Grund der charmanten Rhetorik mit Witz und brillanter Unverblümtheit sehr angenehm.