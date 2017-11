Eine Reise in die Langsamkeit

Muggensturm - Erst eine Woche war Heinz Prien auf Reisen, als seine Armbanduhr stehenblieb. "Für mich hatte das symbolischen Charakter", erzählt der Muggensturmer. Immerhin hatte er sich ja vorgenommen, auf seiner Tour nach Island zu entschleunigen. Auch deshalb hatte er als Transportmittel einen Traktor gewählt. Maximale Reisegeschwindigkeit: 24 Kilometer pro Stunde.

109 Tage und 5900 Kilometer später ist der 61-Jährige nach einer aufregenden und einzigartigen Reise wieder in Muggensturm angekommen - und könnte wahrscheinlich tagelang von seinen Erlebnissen berichten. Doch nicht nur für ihn war die Fahrt etwas Besonderes. Er selbst wurde mit seinem Gespann aus Traktor und Wohnwagen zu einer richtigen Attraktion. Durchschnittlich lernte er fünf bis zehn Menschen pro Tag kennen, viele weitere sprachen ihn auf sein Fahrzeug an. "Daten zum Traktor wie Alter oder Schnelligkeit kann ich mittlerweile perfekt auf Englisch erklären", schmunzelt Prien. Denn in zahlreichen Kurzgesprächen mit Neugierigen drehte sich alles um den Traktor.

Seine Bekanntheit in Island wurde noch gesteigert, als dort Zeitungen über ihn berichteten. Eine lag kostenlos an allen Tankstellen aus. "Danach war ich bekannt wie ein bunter Hund." Und viele Isländer, die Prien daraufhin traf, wussten bereits über alle Eckdaten des Traktors Bescheid.

Wie oft er und sein Fahrzeug fotografiert wurden, kann Prien nicht mehr sagen. Hin und wieder wurde es ihm sogar etwas lästig. Zum Beispiel wenn er auf einem Campingplatz nicht einmal richtig ankommen konnte und schon umlagert wurde. Teilweise führte das große Interesse auch zu brenzligen Situationen. So wurde Prien von einem Milchwagenfahrer mitten auf der Straße angehalten, weil dieser ihn fotografieren wollte. Dabei war der Fahrer so unachtsam, dass er auf die Gegenspur lief und fast von einem Omnibus überfahren wurde.

Doch diese Momente sind schnell vergessen, wenn Prien beginnt, von den Höhepunkten der Reise zu erzählen. Einer davon war das Baden in einem heißen Fluss, zu dem man zwei Stunden wandern musste. "Dort habe ich mich eine Stunde hineingelegt, das war genial", erinnert sich Prien an das 38 bis 40 Grad warme Wasser.

Erstaunt war er hingegen darüber, wie teuer das Leben in Island ist - wobei er eigentlich wusste, dass es zu den teuersten Ländern überhaupt gehört. Für zwei Burger mit Pommes frites und Bier blätterte er beispielsweise rund 60 Euro hin. Auch deshalb kochte sich der 61-Jährige hauptsächlich selbst. "Es war meine tägliche Aufgabe, mir etwas Vernünftiges zum Essen zu besorgen." Gar nicht so leicht, denn die Auswahl an frischen Lebensmitteln war nicht sonderlich groß. Da war Kreativität gefragt, wenn es an Gemüsesorten nur Tomaten, Gurken und Paprika gab und Prien nicht jeden Tag das gleiche essen wollte. Abgepackte Lebensmittel waren zudem eher auf Großfamilien ausgelegt. "Unter 25 Scheiben Käse in einer Packung ging da nichts."

Alles in allem lief aber alles so, wie Prien es geplant hatte. Er musste weder die Strecke seiner Reise umplanen noch benötigte er mehr Zeit als gedacht. "Ab und zu musste ich improvisieren, wenn ich keinen Campingplatz gefunden habe." Dann fragte er auf Bauernhöfen, ob er auf deren Gelände übernachten dürfe. Die Bauern freuten sich - genau wie viele Campingplatzbetreiber. "Manchmal musste ich deshalb nicht einmal was bezahlen", berichtet Prien.

Zweimal musste er in Island eine Werkstatt aufsuchen: Einmal war die Anhängervorrichtung des Wohnwagens aufgrund einer Schlaglochpiste so gut wie abgerissen, ein anderes Mal verlor der Traktor Öl. "Die Menschen lassen alles liegen und stehen, um einem zu helfen." Trotzdem sei die Arbeitsweise in Island auf gewisse Weise auch entschleunigend. Denn: Zuerst trinke man einen Kaffee zusammen. "Und erst danach kümmern sie sich um das Problem."

Prien kam das entgegen, immerhin hatte er sich das Entschleunigen auf seiner Tour vorgenommen. Mit Erfolg: "Schon vorher hat mich nicht viel aus der Ruhe gebracht. Und jetzt ist es noch weniger." Geholfen hat ihm dabei auf jeden Fall das langsame Reisetempo. "Ich habe immer gesagt, dass der Weg das Ziel ist", blickt Prien auf seine zwölfjährige Zeit als Wohnmobilist zurück. "Aber das hat nie gestimmt." Erst bei dieser Reise war es so. "Die Bilder prägen sich einfach anders ein, wenn man langsam fährt."

Diese Bilder begleiten Prien noch immer, obwohl er mittlerweile wieder im Alltag angekommen ist. Dankbar ist er für die Unterstützung von allen Seiten. "Ich danke meinem Arbeitgeber für die Freistellung." Auch seine Frau Irmgard gebühre Dank für ihre Unterstützung und dass sie ihn im Süden Islands einige Zeit begleitet habe. Denn eines weiß Prien schon heute: "Diese Reise kann man nicht toppen."