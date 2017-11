Ein Meister an der scharfen Klinge

Bietigheim - Schon im zarten Alter von 17 Jahren hat sich Felix Heck zu einer Ausbildung als Friseur entschlossen. Dass er bereits acht Jahre später bei den International Barber Awards das Siegertreppchen besteigen darf, damit hat der Bietigheimer nicht gerechnet. Als einer der jüngsten Teilnehmer ging er ins Rennen. Jetzt darf er sich als zweitbester Barbier der Welt rühmen.

Wer denkt, zu den Aufgaben eines Barbiers zähle allein die klassische Nassrasur mit dem Rasiermesser, täuscht sich gewaltig. Nicht nur die perfekte Bartpflege eines Mannes, sondern auch exakt ausgearbeitete Haarschnitte mit präzisen Konturen gehören zum Barbierhandwerk wie das Salz in der Suppe. Auch der Wohlfühlfaktor spiele eine große Rolle, betont der seit fünf Jahren ausgelernte Friseur Heck.

Im Finale der International Barber Awards, das im Rahmen der Friseurfachmesse "Haare 2017" in Nürnberg stattfand, waren diese Faktoren nur ein kleiner Teil auf der Bewertungsliste.

Unter dem wachsamen Auge der Fachjury kämpften die 21 besten Stylisten aus 14 Nationen um den heiß begehrten Titel. Neben der Qualität des Schnitts waren auch Zeitumfang und Sauberkeit am Arbeitsplatz wichtige Bewertungskriterien.

Mehr als hundert Barbiere hatten sich ursprünglich über ein Onlineverfahren für den Wettbewerb angemeldet - unter ihnen auch Heck. "Die Meisterschaft zu gewinnen, war eigentlich gar nicht mein Hauptziel", schmunzelt er. Viel wichtiger war es ihm, Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und sich mit der Konkurrenz zu messen. Die konnte sich gegen den Bietigheimer aber kaum durchsetzen. Bereits in der Vorrunde kämpfte sich Heck unter die besten 60 Teilnehmer. Im Finale dann die große Überraschung: Hinter dem Belgier Kevin Boom belegte er den zweiten Platz und gehört somit zu den besten Barbieren der Welt. Gleichzeitig wurde er zum "besten deutschen Barbier des Jahres 2017" gekürt.

Trotz dieses Erfolgs wirkt Heck bescheiden. "Es bringt nichts, sich mit Trophäen zu schmücken. Wichtig ist, dass zu Hause das Geschäft gut läuft", betont er immer wieder.

Seinen eigenen Barber-Shop hat er bisher zwar noch nicht, doch der steht ganz oben auf der Wunschliste für das kommende Jahr: "Mein nächstes Ziel ist jetzt, mich selbstständig zu machen", so Heck, der momentan noch in einem Durmersheimer Friseursalon tätig ist. Der Teilnahme weiterer Wettbewerbe ist er dennoch nicht abgeneigt.

Durch Meisterschaften würde der Beruf des Barbiers wieder interessanter werden. Dem Vorurteil "Friseur ist ein Frauenberuf" stünden die meist kräftigen, tätowierten Männerhände, die mit Scheren und Messern extravagante Frisuren auf den Köpfen der Modelle zaubern, entgegen, meint Heck.

Zu bedauern sei allerdings die Bezahlung in der Branche, fügt er hinzu. Der geringe Verdienst schrecke viele Männer vor einer Ausbildung zum Friseur ab. Er selbst hat sich aus einem ganz bestimmten Grund dennoch dafür entschlossen: "Seit dem ersten Ansetzen der Schere hatte ich Spaß an der Sache." Und das sei laut Heck auch ausschlaggebend. Des Geldes wegen würden sich nämlich die wenigstens für diesen Beruf entscheiden.

Die Leidenschaft für modische Scherenschnitte entfachte während eines Praktikums in einem Durmersheimer Friseursalon in ihm. Davor wollte Heck eigentlich immer zur Polizei oder zur Bundeswehr. Der extreme Sinneswandel kam spontan. 2009 begann er seine Ausbildung. Seither sind Haarschere und Rasiermesser die täglichen Begleiter des gebürtigen Durmersheimers statt Uniform und Schussweste. Leider liege das Augenmerk des herkömmlichen Friseursalons nach wie vor auf den Frauen. "Männer-Bedürfnisse spielen neben Dauerwelle, Strähnchen und einem glamourösen Make-up nur eine geringe Rolle. Ich wollte mich aber von Anfang an auf die Männerpflege spezialisieren", gibt Heck preis. Mittlerweile ist der 25-Jährige ein Spezialist, was Bärte und stylische Herrenhaarschnitte angeht. Stolz berichtet er über seine eigens entwickelte Schneidetechnik, mit der er innerhalb weniger Minuten den perfekten Haarschnitt zaubere.

Gelernt habe er die Barbierkunst hauptsächlich durch Youtube-Videos. Für einige Wochen konnte er sogar bei "Schorem", einem der bekanntesten Barbiere in Rotterdam, in das Handwerk eintauchen und Erfahrungen sammeln. Danach stand seine Entscheidung, sich auf das "Herrenfach" zu konzentrieren und einen eigenen Barber-Shop zu eröffnen, endgültig fest.

Welches Konzept er dabei anstrebt? "Ein Treffpunkt für Männer soll es werden. Natürlich geht es dann auch männlicher zu, denn von Kerl zu Kerl redet man eben anders."

Den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Gala müsse er sich dann jedenfalls nicht mehr anhören, scherzt Heck.