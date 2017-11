Lehrschwimmbecken bleibt erhalten Von Heiner Wirbser Muggensturm - Das über 55 Jahre alte Lehrschwimmbecken an der Albert-Schweitzer-Schule bedarf einer dringenden Sanierung. Der Muggensturmer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag einen Sanierungsvorschlag einhellig gebilligt. Dieser sieht eine Sanierung des Filtersystems sowie die Erneuerung der Fenster und Leuchten vor. Die Kosten werden auf rund 170 000 Euro geschätzt. Bisher wurden immer nur kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, erläuterte Hauptamtsleiter Claus Gerstner. So wurden beispielsweise die Sanitärinstallationen in den Duschen sowie Wand- und Deckenfliesen erneuert. Bereits mehrfach hatte der Gemeinderat über dieses Thema diskutiert. Man kam stets zu dem Ergebnis, dass das Schulschwimmbad noch so lange genutzt werden soll, wie der Filter die erforderliche Wasserqualität liefert. Eine umfassende Sanierung, so wurde seinerzeit geschätzt, würde die Gemeinde etwa 600000 bis 750000 Euro kosten. Das war dem Rat zu teuer. Sollte sich dieser nun gegen eine Sanierung aussprechen, so sollten die Räumlichkeiten auf jeden Fall rückgebaut und sinnvoll genutzt werden. Diese Baumaßnahmen würden Kosten in Hohe von rund 100000 Euro verursachen, fasste der Hauptamtsleiter zusammen. Mit dem Gesundheitsamt Rastatt, das die Wasserqualität stets im Auge habe, sei man zu der Auffassung gelangt, dass es durch eine Sanierung des Filtersystems und weiterer kleinerer Sanierungen wie zum Beispiel die Erneuerung der Deckenbeleuchtung und der Fenster durchaus möglich wäre, das Lehrschwimmbecken noch einige Jahre in dieser Form zu betreiben. Auf die Gemeinde kämen Kosten in Hohe von 170000 Euro zu. Der Gemeinderat kam zu der Auffassung, dass eine komplette Sanierung des Bads für über 600000 Euro nicht sinnvoll sei. Solange die Wasserqualität in Ordnung sei, sollte das Lehrschwimmbecken jedoch erhalten bleiben. Es sei sehr wichtig, dass Kinder schwimmen lernten, meinten Bürgermeister Dietmar Späth und MBV-Gemeinderat Harald Unser. Mit dem Lehrschwimmbecken, so betonte Eugen Knapp (CDU), habe die Gemeinde eine Einrichtung, über die nur wenige Schulen in der Region verfügen können. Er könne sich gut vorstellen, das Bad noch mehr "aufzuhübschen". Dafür sah Späth aber keine Notwendigkeit und bat darum, dass man der Erneuerung der Filteranlage zustimmen sollte. Die Maßnahme sieht vor, das Filtermaterial auszutauschen und zu ergänzen, in dem Filterbehälter ein "Mannloch" einzubauen und die Filterdüsen auszutauschen. Ein Schauglas im Behälter würde auch die Möglichkeit bieten, die Filteranlage besser überwachen zu können. Aktuell wird die Schwimmbadhalle durch alte Leuchtstoffröhren ausgeleuchtet, die energetisch teuer und nicht mehr zeitgemäß sind. Die Deckenleuchten sollen nun durch energiesparende LED-Leuchten ersetzt werden. Dadurch könnte man 600 Euro pro Jahr an Energiekosten einsparen. Zudem sollen die alten Aluminiumfenster mit einer Isolierverglasung ohne Wärmedämmung durch dreifachverglaste Fenster ersetzt werden. Auch hier rechnet man mit einem Einsparpotenzial an Energiekosten von 800 Euro pro Jahr, was eine CO2-Einsparung von 1 400 Kilogramm ausmache.

