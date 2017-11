Katholische Kirche wird Kindergarten-Träger

Iffezheim - "Ganz persönlich kann ich das Verhalten der CDU, der SPD und die Befangenheit von Herrn Brink nur als kommunalpolitisches Trauerspiel bezeichnen", kommentierte Gemeinderat Klaus Brenner (FW) bei der Iffezheimer Ratssitzung am Montag die Debatte um die künftige Trägerschaft für den dritten Kindergarten im Ort. Nachdem Bernhard Brink (CDU) nach der Abstimmung Ende Juli von der Kommunalaufsicht als befangen eingestuft worden war (wir berichteten), musste diese wiederholt werden. Am Ergebnis änderte dies aber nichts: Mit erneut acht zu sieben Stimmen entschied sich das Gremium für die Kirche als Träger.

Bereits im April hatte das Gremium das Karlsruher Architekturbüro Adler + Retzbach mit der Planung und Umsetzung eines sechsgruppigen Kindergartens auf dem Grundstück neben der Maria-Gress-Schule im Weierweg beauftragt. Da in der Renngemeinde aktuell rund 50 Kindergartenplätze fehlen, steht die Verwaltung unter Zeitdruck.

Der neue Kindergarten soll Anfang 2019 eröffnen, bis dahin sind Übergangslösungen erforderlich. So könnte die Gemeinde geeignete Räumlichkeiten und auch Container anmieten. Nachdem sich der Gemeinderat mit den Konzeptionen der katholischen Kirche (die bereits die Kindergärten St. Martin und St. Christophorus in Iffezheim betreibt), des privaten Anbieters "Kleine Riesen" (Esslingen), der Spielwiese gGmbH (Baden-Baden) und des Konzept-e für Bildung und Betreuung gGmbH (Stuttgart/Karlsruhe) befasst hatte, stand am 31. Juli die Entscheidung für einen Träger an. Rechtsanwalt Bernhard Brink, der bis dahin im Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde gewesen war, verkündete in jener Sitzung, dass er sein Mandat niedergelegt habe, nur noch Pfarrgemeinderat und nicht mehr befangen sei. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt teilte jedoch nicht die juristische Einschätzung Brinks, denn auch als Pfarrgemeinderat sei er noch befangen. Nun informierte Peter Werler am Montagabend das Gremium, dass Brink auch nicht mehr Mitglied im Pfarrgemeinderat sei.

Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, meinte: "Es steht unserer Gemeinde gut zu Gesicht, auch einen anderen Träger zu haben. Die jungen Eltern sollten eine Wahl haben." Im Vorfeld der Sitzung hätten einige Eltern, die auf einen Betreuungsplatz warten, einen Brief an die Gemeinderäte verschickt und für einen anderen Träger als die katholische Kirche plädiert. Aufgrund des einheitlichen Bewertungsrasters für pädagogische Konzepte könne es keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Trägern geben. Entscheidend sei vielmehr die Umsetzung beziehungsweise das Personal.

CDU-Fraktionsvorsitzender Bertold Leuchtner wiederholte ebenfalls die Argumente, die bereits bei der Sitzung am 31. Juli vorgebracht wurden. Die Umsetzung der Konzepte in den katholischen Kindergärten habe die CDU überzeugt. Es gebe sicher nur Nuancen, doch diese seien ausschlaggebend: "Viele Dinge, die bei den freien Trägern als hochmodern angepriesen werden, sind bei uns schon umgesetzt", betonte er. Mit der katholischen Kirche sei man durch eine langjährige und zuverlässige Zusammenarbeit verbunden: "Im Moment läuft uns die Zeit davon, mit der katholischen Kirche könnten wir auch schneller zu einer Übergangslösung kommen", zeigte er sich überzeugt.

Mit dem strittigen Thema hatte sich der Gemeinderat bereits in nichtöffentlichen Sitzungen befasst, wie Bürgermeister Peter Werler gestern auf BT-Anfrage sagte. Für seinen Kompromissvorschlag, dass die Kommune den Kindergarten betreibt anstatt der Kirche oder ein freier Träger habe sich der Rat "nicht erwärmen können". Nun werde die Verwaltung "schnellstmöglich Kontakt mit der Kirche aufnehmen". Ein Teil des Personals für den künftigen Kindergarten könnte die Kirche bereits für die Übergangslösungen einstellen. In St. Christophorus wurde eine neue Gruppe mit zwölf Kindern über drei Jahren eingerichtet und auch in St. Martin sei das Team dabei, nach einer Lösung für die ganz dringenden Fälle zu suchen. Der vom Gemeinderat verabschiedete Kindergartenbedarfsplan sei "seriös", man habe auch einen Puffer für die Kinder im Neubaugebiet "Nördlich der Hauptstraße" eingeplant. Allerdings habe sich die Nachfrage nach einer Betreuung für Kinder unter drei Jahren "total beschleunigt", was der entscheidende Punkt für den momentanen Engpass sei, erläuterte der Rathauschef, der darauf hinwies, dass der Betreuungsschlüssel im Ort höher sei als im Kreisdurchschnitt.