Stadt kündigt Kontrollen an

(dm) - Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Rastatter Stadtfriedhof und Adventsbasar in der benachbarten Waldorfschule: Die Kombination hat im vergangenen Jahr für mächtig Knöllchenärger gesorgt. Die parallel stattfindenden Veranstaltungen rufen stets erhöhten Parkdruck in dem Bereich hervor, was wiederum wildes Abstellen von Autos zur Folge hat. Zumindest in der Vergangenheit. Dieses Jahr findet der Adventsbasar wieder am Volkstrauertag statt (Sonntag, 19. November, 11 bis 17 Uhr). Explizit weist die Schule nun aber Besucher ihres Basars auf Flyern, in Anzeigen und Ankündigungen darauf hin, nicht beim Friedhof zu parken, um die Plätze dort den Besuchern der Gedenkfeierlichkeiten vorzubehalten. Dafür stehen die Parkplätze der Josef-Durler-Schule und beim Landratsamt zur Verfügung, weist die Schule auf die fußläufig entfernten Möglichkeiten hin und bittet, diese auch in Anspruch zu nehmen. Die Stadt appelliert zudem an die Besucher beider Veranstaltungen, wenn möglich ohne Auto zu kommen.

Nachdem 2015 das wilde Parken am Volkstrauertag im Gemeinderat vorgebracht worden war, hatte die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr Mitarbeiter zur Überprüfung losgeschickt. Ergebnis: 54 Strafzettel in drei Stunden. Auch in diesem Jahr soll wieder kontrolliert werden, kündigt die Verwaltung an.

Zur Entzerrung beitragen könnte eine Verschiebung des Adventsbasars. Das aber, so die Geschäftsführung der Waldorfschule, die darüber auch Gespräche mit der Stadtverwaltung geführt hat, sei nicht so einfach. Einen Sonntag später ist Totensonntag, das Wochenende darauf findet der "Tag der offenen Tür" der Schule statt. Man nehme das Thema ernst und wolle nun schauen, ob die Bitte, die genannten Parkplätze zu nutzen, Wirkung zeigt.