Gelände freigeräumt, Aufträge vergeben

Als Auftraggeber fungiert das Erschließungsunternehmen Hans Lamparter GmbH, das im November mit dem Projekt betraut worden war (wir berichteten). In der jüngsten Ratssitzung wurde die Firma durch Michael Kuckluck-Rothfuß vertreten.

Die Tief- und Straßenbauarbeiten wurden für insgesamt 746731 Euro an die Firma Weiss in Baden-Baden vergeben. Das ursprüngliche Angebot des Unternehmens war rund 75000 Euro höher, aber unter neun Bewerbern auch damit schon das günstigste von allen gewesen. Im Gegensatz zu einer Kommune ist es einem Erschließungsträger aber erlaubt, mit den Bietern zu verhandeln. Auf diese Weise kam durch Nebenangebote und Pauschalen die Zuschlagssumme von 746731 Euro zustande. Wie Kuckluck-Rothfuß berichtete, habe das an zweiter Stelle liegende Konkurrenzunternehmen auf entsprechende Nachfrage hingegen erklärt, seinen Preis nicht weiter reduzieren zu können.

Das höchste der neun Angebote habe bei 1,3 Millionen gelegen. Bei der Kostenschätzung sei man von 943000 Euro ausgegangen. Mit dem Bau der Wasserleitungen wurde für 37871 Euro das Fachunternehmen Tecoba aus Endingen beauftragt. Auch in diesem Fall konnten den Erläuterungen zufolge durch Verhandlungen Preisnachlässe erzielt werden. Bei der Submission habe das günstige Gebot von einem anderen Interessenten gestammt und bei 47700 Euro gelegen.

Ferner wurden Arbeiten für die Überprüfung und Reinigung der Abwasserkanäle nach der Fertigstellung vergeben. Dieses Auftrag ging für 12 598 Euro an die Firma Hofele aus Salach. Früher habe man die Kontrolle der Bauausführung dem jeweiligen Bauunternehmen überlassen, erklärte Kuckluck-Rothfuß. Die Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass die Ordnungsmäßigkeit von dritter Seite bestätigt werden sollte. Unternehmen aus der näheren Umgebung seien angeschrieben worden, hätten aber kein Interesse gezeigt.

Und dann wurden noch die Rodungsarbeiten vergeben. Mit der Feststellung, dass sich "manche wundern werden, weil die Bäume ja schon umgelegt sind", wies Bürgermeister Rolf Spiegelhalder darauf hin, dass es hierbei um die nachträgliche Zustimmung geht. Die Gehölzbeseitigung wurde, wie bereits gemeldet, zum Pauschalpreis von 26000 Euro von der Firma Döbler aus Kirchheim/Teck durchgeführt. Die teuerste von insgesamt vier Offerten hatte bei 37000 Euro gelegen.

Zum Auftragsumfang gehört auch das Anlegen eines Reisighaufens als Refugium für die Klappergrasmücke, eine Vogelart. Das neue Quartier wird momentan auf einem Gemeindegrundstück an der Straße nach Bietigheim geschaffen, unweit des Geländes, auf dem der Edeka-Markt entstehen soll. Eigentlich sollten am Montag auch drei Ingenieurverträge mit einem Planungsbüro abgesegnet werden, das schon den Bebauungsplan für den "Kleinen Allmendteiler II" erstellt hat. Bürgermeister Spiegelhalder setzte diese Punkte mit der Begründung ab, dass "intern mit dem Büro" noch einige Dinge zu klären seien.

Die ohne Diskussion jeweils einstimmig erfolgten Auftragsvergaben wurden in den fast voll besetzten Zuhörerreihen auch von einigen Bauinteressenten verfolgt. Über den aktuellen Zeitplan erfuhren sie allerdings nichts. In einem Schreiben an die Häuslebauer hatte es vor einigen Monaten geheißen, dass die Erschließungsarbeiten in dem Gebiet im August 2018 abgeschlossen sein sollen.