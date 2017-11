RTV fürchtet verlorenes Jahr Rastatt (ema) - Der riesige Erdhaufen hat Matthias Reiche schon manches graue Haar wachsen lassen. Und obwohl seit Wochenanfang Bagger und Lkw endlich das Material vom Gelände des Rastatter Turnvereins abfahren, sind die Sorgen des RTV-Geschäftsführers nicht geringer geworden. Denn durch Verzögerungen ist nun der Betrieb auf dem Platz im nächsten Sommer gefährdet. Was im April Hunderte von Lkw ankarrten, wird nun wieder entsorgt. Da die Tunnelvortriebsmaschinen unter dem RTV-Gelände einen Wartungsstopp einlegten, musste der Tennenplatz wegen des geringen Abstands zwischen Röhre und Oberfläche mit Bodenmaterial aufgeschüttet werden. Jetzt ist der zweite Bohrer weitergezogen. Die Deutsche Bahn kündigt 80 bis 100 Lkw-Fahrten pro Tag an, um das Bodenmaterial abzufahren. Die Laster fahren in der Regel von der Murgtalstraße und später von der L 77 aus über die Baulandstraße, die Lochfeldstraße, die Hohlohstraße, den Berliner Ring, die Straße Im Wöhr und die B 462 auf die B 36 in Richtung Karlsruhe; ausnahmsweise kann es zu Abweichungen von der geplanten Route kommen. Bis voraussichtlich Ende November soll der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Möglichst bereits zum 13. November will die Bahn die aufgeschüttete L77 zwischen Niederbühl und Rastatt wieder freigeben. Auf BT-Nachfrage setzte ein Bahn-Sprecher indes ein Fragezeichen dahinter. Grund: Der DB liege noch keine Genehmigung für die Unterfahrung der Bohrmaschine unter der L77 vor, da in dem Bereich diverse Leitungen berührt seien. Nicht nur über diesen Aspekt ärgert sich RTV-Geschäftsführer Reiche, denn eine solche Genehmigung hätte die Bahn in dem langen Planungsprozess längst einholen können. Noch mehr wurmt ihn, dass jetzt der Zeitplan für die Inbetriebnahme des Tennenplatzes gefährdet ist. Als nämlich die Bohrmaschine unter dem RTV-Gelände wieder in Bewegung gekommen ist, habe die Bahn ihm mitgeteilt, dass keine Bagger zur Verfügung stünden, um das Material umgehend wegzuschaffen. Reiche fuhr eigens nach Freiburg, um bei der DB zu protestieren. Denn aus Sicht des RTV-Geschäftsführers kommt es für den Verein momentan auf jeden Tag an. Die Bahn hat zugesichert, den Tennenplatz ("Da sieht's aus wie Kraut und Rüben") herzurichten einschließlich Neubau des Zauns und der Einrichtung des Grundwasserbrunnens. Der neue Hartplatz wird laut Reiche etwas kleiner ausfallen; dafür gibt es drum herum eine größere Rasenfläche. Und genau darin liegt das Problem: Die Saat müsste so erfolgen, dass das Wachstum nicht durch Frost gehemmt wird. Selbst wenn das Wetter mitspielt, wäre der Platz frühestens im Juni/Juli nutzbar, schätzt der RTV-Geschäftsführer. Der Betrieb des Vereins und der Schulsport wären gerade in der warmen Jahreszeit in dem Bereich passé. Sorgen macht sich Reiche außerdem um den Zustand des Philosophenwegs, über den man das RTV-Stadion erreicht. Die Straße gilt ohnehin als Buckelpiste, was durch den Durchgangsverkehr nicht besser geworden ist. "Ein Wunder, dass dort noch niemand tödlich verunglückt ist", weist Reiche darauf hin, dass ein großer Abschnitt unbeleuchtet ist und kein Gehweg besteht. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt signalisiert, erst ab dem Jahr 2020 auf dem Philosophenweg aktiv werden zu wollen.

