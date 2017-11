Neue Nester für Schwalben

(hli) - Bis Ende Oktober hatte das Landratsamt Rastatt Zeit, um der Umweltstelle in Stuttgart mitzuteilen, welche Konsequenzen es für die Gemeinde Elchesheim-Illingen haben wird, dass im Zuge einer Sanierung am ehemaligen Rathaus in Elchesheim-Illingen zwölf Nester der Mehlschwalbe entfernt wurden. Naturschützer Rainer Deible hatte die Gemeinde bereits gewarnt, als das Gerüst zur Sanierung aufgebaut wurde und nach dem Entfernen nochmals auf den Umstand hingewiesen - ohne Reaktion. Erst als er den Fall der Umweltmeldestelle in Stuttgart weitergab, tat sich etwas.

Laut der Naturschutzbehörde in Landratsamt Rastatt muss die Gemeinde nun dafür sorgen, dass die zwölf Nester ersetzt und an gleicher Stelle wieder an das Gebäude angebracht werden. Diese seien nach Informationen der Behörde bereits von der Gemeinde bestellt worden. Ob die Auflage umgesetzt wird, will das Landratsamt kontrollieren. Weitere Konsequenzen, zum Beispiel eine Geldstrafe, seien nicht angedacht, teilt eine Sachbearbeiterin der Naturschutzbehörde auf BT-Anfrage mit. Begründung: Es sei kein wirklicher Schaden entstanden, da die Schwalben derzeit ihre Quartiere in wärmeren Ländern aufgesucht haben.

Informationen, ob es sich bei dem Entfernen um eine Ordnungswidrigkeit gehandelt habe beziehungsweise ob das überprüft wurde, hatte die Sachbearbeiterin nicht. Sie lobte auf jeden Fall das "vorbildliche Verhalten des Bürgers", ohne den das Entfernen wohl gänzlich unbemerkt geblieben wäre.

