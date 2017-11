Zeichner der Revolution Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Eine Gruppe Freischärler hat ein Geschütz in Stellung gebracht und offenbar einen Volltreffer gelandet. Ein junger Mann schwenkt freudig seine Mütze. Sein Antlitz ähnelt dem des Künstlers, der die kriegerische Szene von der Kuppenheimer Schanze aufs Papier gebannt hat. Dabei war Friedrich Kaiser (1815-1889) selbst kein aktiver Teilnehmer der Badischen Revolution, sondern im Auftrag der Gegenseite im Sommer 1849 mit Papier und Zeichenstift unterwegs, um Eindrücke von der "glorreichen" Einnahme der Rastatter Festung zu sammeln. 127 Zeichnungen, Lithographien, Holzstiche und Gemälde sind in der neuen Sonderausstellung im Rastatter Stadtmuseum zu sehen, die Leiterin Iris Baumgärtner heute um 18 Uhr im Historischen Bibliothekssaal im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium eröffnet. Aus dem Vollen schöpfen kann die Ausstellungsmacherin, weil sie die besten Leihgeber in Sachen Friedrich Kaiser gewinnen konnte: Allen voran das Dreiländermuseum in Lörrach mit der wohl größten Kaiser-Sammlung. Aber auch das Badische Landesmuseum und die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe steuern prächtige Grafiken und Aquarelle bei. Auch in der Nachbarschaft ist Baumgärtner fündig geworden. Das Wehrgeschichtliche Museum (WGM) und ein Rastatter Privatsammler haben besonders schöne Blätter mit Bezug zur Festungsstadt ausgeliehen. Neben der "Kuppenheimer Schanze" stammt eine berühmte Ansicht der unterirdischen Kasematten aus den WGM-Beständen. Mitten unter den Gefangenen kann man wieder Kaiser selbst entdecken. Tatsächlich ist der Kriegszeichner den Festungsmauern zu nah gekommen, von den Freischärlern festgenommen und tagelang ins Verlies gesteckt worden. Kurze Zeit später sitzen die Demokraten dann selber im Kerker, und Kaiser ist wieder in Freiheit. Der Künstler folgt den Siegern nach Berlin, begleitet das preußische Militär später in die deutschen Einigungskriege nach Dänemark, Süddeutschland, Österreich und 1870/71 nach Frankreich. Preußens Gloria auf dem Schlachtfeld erschafft er auf dem Zeichenpapier ein zweites Mal. Als Bildreporter für Zeitschriften nutzt er die Lithographie und die damals neue Vervielfältigungsmethode des Holzstichs, schreibt so an einem Stück Mediengeschichte mit. Noch hat die Fotografie die Presse nicht revolutioniert, kann das lesende Publikum Bilder eines (oft militärischen) Ereignisses erst Wochen später betrachten. Kaisers Stil wird in diesen Jahrzehnten monumentaler, wie man in der Ausstellung gut nachvollziehen kann, aber auch ungelenker. Steifer als nötig wirken die Soldaten und Offiziere. Kaisers Kompositionen zeigen auch nicht mehr die Originalität seiner Blätter aus der Revolutionszeit. Sie orientieren sich am traditionellen Typus "Schlachtengemälde" mit dem Herrscher hoch zu Ross im Mittelpunkt. Und: Kaisers Alter Ego taucht in den Bildern nicht mehr auf. Schlug sein Herz doch mehr auf der Seite der Demokraten? Ein Gedanke, der Iris Baumgärtner gefällt, zumal der gebürtige Lörracher selbst ein Badener war. Beweisen lässt sich das im Moment nicht. Vielleicht findet sich ja ein junger Kunsthistoriker, der die Spur aufnehmen will. Bis dahin kann man sich getrost und genussvoll der Rastatter Ausstellung und der meist hohen Qualität von Kaisers Zeichnungen überlassen. Gemälde, von denen auch einige Beispiele zu sehen sind, waren offenbar nicht ganz sein Fach. Dagegen ist die Kraft der frühen Arbeiten sofort wieder da, wenn Kaiser nicht für die Image-Kampagne preußischer Herrscher wirkt, sondern für den eigenen Skizzenblock. Detailverliebt und humorvoll zeigt er sich zudem in seinen spitzen Karikaturen und den biedermeierlichen Illustrationen zum Eisenbahnbau, die im Kellergeschoss des Rastatter Stadtmuseums zu sehen sind und die man nicht verpassen sollte. Zum Begleitprogramm der Schau gehören unter dem Motto "mit anderem Blick" zum ersten Mal auch Führungen durch Museumsleiter benachbarter Häuser. Die unbedingt sehenswerte Ausstellung läuft bis 2. April 2018.

