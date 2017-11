Mit dem Handy auf Erkundungstour

"Ihr dürft jetzt eure Handys einschalten", ruft Truc Truong, Deutschlehrerin der 6b an der Maria-Gress-Schule, in die Menge. Rund 20 Realschüler haben sich im Iffezheimer Medienhaus versammelt. Aufgeteilt in sieben Gruppen und mit eigenen Smartphones gewappnet, werden sie sich heute auf eine Entdeckungsreise durch die Bücherreihen der Bibliothek begeben.

Für Kathrin Schäfer, Bibliothekarin der Iffotek, ist diese Art der Bibliothekseinführung eine Premiere. Sie ist gespannt, wie die Aktion bei den Kindern ankommt. Über die Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen wurde sie auf "Actionbound" aufmerksam und war sofort von dieser Lern-Anwendung überzeugt. "Es ist wichtig, Kinder dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Momentan ist das die digitale Welt", sagt sie.

Die Sicherheit der Kinder im Umgang mit Smartphones ist kaum zu übersehen. Um einiges schwieriger gestaltet sich die ein oder andere knifflige Fragestellung, die Schäfer im Vorfeld mit ihrem Team erstellt hat. Über die App "Actionbound" ließen sich vom Computer aus problemlos digitale Erlebnis-Rallyes, sogenannte Bounds, kreieren.

Dafür hat sie Schätzfragen und Multiple-Choice-Aufgaben eingebaut, durch die sich die Schüler im Laufe des Vormittags kämpfen. Außerdem lösen sie Rätsel, suchen bestimmte Dinge in der Bibliothek, drehen kurze Filme und schießen Selfies.

Die Themenfelder sind vielfältig. Neben speziellen Informationen zur Iffothek wird auch das breite Allgemeinwissen der Schüler auf die Probe gestellt. Wichtig ist dabei immer eine genaue Recherche am Computer oder in einem Lexikon. Wer nicht weiß, wie alt ein Hund durchschnittlich werden kann, der muss nachschlagen. Genau das sei auch das Hauptziel der Veranstaltung, betont Schäfer. Sie will die Schüler für die Recherchearbeit motivieren und sie gleichzeitig spielerisch mit dem Angebot der Bibliothek vertraut machen.

Auch ein aufmerksamer Rundgang durch das Medienhaus kann Aufschluss geben. Leonie ist die Erste, die den ältesten Gegenstand in der Bibliothek entdeckt. Die meisten schenken der antiken Schreibmaschine zunächst keine Beachtung. Mit Sätzen wie "völlig aus der Mode" oder "ziemlich altmodisch" beschreiben sie das Tippgerät in kurzen Filmspots.

Louis entwickelt sich unterdessen zu einem echten Filmemacher. Wie ein Profi dreht er kleine Videos von seinen Freunden und schießt zahlreiche Selfies mit Gegenständen aus der Bibliothek.

Am Ende der Veranstaltung wertet Schäfer die Ergebnisse mit den einzelnen Gruppen am Computer aus. Sie kann sich auch vorstellen, die Auswertung zukünftig auf einer großen Leinwand zu präsentieren. Truong ist schon jetzt gespannt auf das Feedback ihrer Schützlinge in der nächsten Deutschstunde. "Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht", gibt Emma schon im Vorfeld preis.